Материнская компания «Киевстара» окончательно покинула российский рынок — Finance.ua

Материнская компания «Киевстара» окончательно покинула российский рынок Сегодня 10:13 — Фондовый рынок

Материнская компания «Киевстара» окончательно покинула российский рынок

Материнская компания «Киевстара» навсегда покинула российский рынок.

Об этом говорится в официальном заявлении «Киевстара» о закрытии соглашения по продаже международным холдингом VEON российского бизнеса.

«После выполнения длинного ряда юридических процедур наш 100% акционер VEON ставит точку в отношениях с российским телеком-рынком. Это означает укрепление стратегии развития компании на шести других рынках, в том числе в Украине», — прокомментировал президент «Киевстара» Александр Комаров.

По его словам, оператор связи Киевстар работает в штатном режиме и планирует в ближайшие три года инвестировать $600 млн в восстановление телекомсети, развитие цифровых услуг и новых мобильных технологий.

Комаров сообщил, что с начала полномасштабного российского вторжения «Киевстар» уже инвестировал в развитие телеком-рынка страны 8,2 млрд грн и уплатил государству 15,2 млрд грн налогов.

Читайте также Киевстар пересмотрел свое отношение к абонентам и удвоил некоторые тарифы с 1 октября

Сейчас Киевстар активно готовит сеть к работе в условиях возможных отключений электроэнергии. Оператор инвестировал 988 млн грн, чтобы до конца 2023 года на базовых станциях «Киевстара» было установлено 110 тысяч новых аккумуляторов и обеспечено непрерывное энергопитание скоростного фиксированного доступа к услуге «Домашний интернет».

Глобальный оператор цифровых коммуникаций VEON с головным офисом в Нидерландах сообщил, что закрытие соглашения о продаже «Вымпелкома» не предусматривает возможности повторного выкупа — это означает, что завершение операций на российском рынке для материнской компании «Киевстара» является полным и окончательным.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.