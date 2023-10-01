Киевстар пересмотрел свое отношение к абонентам и удвоил некоторые тарифы с 1 октября — Finance.ua

Киевстар пересмотрел свое отношение к абонентам и удвоил некоторые тарифы с 1 октября Сегодня 03:43 — Фондовый рынок

Киевстар предупредил абонентов об изменении стоимости некоторых услуг. Теперь клиентам будет дороже заказать хороший эксклюзивный номер или настроить рассылку Viber-сообщений на собственную пользовательскую базу, пишет itechua.

Украинцы имеют возможность подключить вместо обычного мобильного номера эксклюзивный, то есть определить по своему усмотрению комбинацию цифр.

Как отметила компания, имея уникальный номер телефона, можно отметить статус, эффективно рекламировать товары и услуги, плюс это добавляет удобства работы в сфере коммуникаций.

На выбор абонентов следующие варианты услуги:

подобный номер (подобный другому);

любимое число (комбинация с числом, которое нравится заказчику);

хороший «хвост» (четыре последние цифры выбирает клиент);

особенная дата (номер содержит цифры определенной даты);

расположение всех цифр по усмотрению абонента.

Киевстар увеличит цены на Простые и Серебряные номера с 1 октября.

Пока что они стоят 300 грн и 400 грн соответственно, а на следующей неделе будут стоить 600 грн и 800 грн. Еще существуют более дорогие комбинации за 2 000 грн и 3 000 грн — Золотые и Платиновые соответственно. Стоимость самых уникальных начинается от 15 000 грн.

Но это не все изменения в тарифах компании. С 1 октября бизнес-клиенты будут больше платить за рассылку Viber-сообщений. Это услуга для предпринимателей, которые посредством SMS рекламируют свои товары и услуги.

itechua По материалам:

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