Суд арестовал 100% ЧАО «Киевстар» — Finance.ua

Суд арестовал 100% ЧАО «Киевстар» Сегодня 12:34 — Фондовый рынок

Суд арестовал 100% ЧАО «Киевстар», контролируемого российскими олигархами через нидерландскую компанию VEON Ltd.

Об этом «Українським Новинам» сообщили источники в правоохранительных органах.

«Среди арестованных активов — 100% ЧАО „Киевстар“, которые контролируются (Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Андреем Косоговым) олигархами через нидерландскую компанию VEON Ltd., а также принадлежащие уже самому „Киевстару“ доли в других компаниях, в частности ООО „Хелси Украина“, в распоряжении которой медицинские данные на большинство украинцев, заключивших декларацию с семейным врачом», — сообщил собеседник.

По данным источников, именно эти олигархи контролируют, а не владеют 100%.

Как сообщали «Українськi Новини», суд арестовал все украинские активы подсанкционных российских олигархов Фридмана, Авена и Косогова.

Служба безопасности задокументировала преступную деятельность российского олигарха Михаила Фридмана, причастного к финансированию войны страны-агрессора рф против Украины.

Українські Новини По материалам:

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