Суд арестовал 100% ЧАО «Киевстар» — Finance.ua

Суд арестовал 100% ЧАО «Киевстар»
Суд арестовал 100% ЧАО «Киевстар», контролируемого российскими олигархами через нидерландскую компанию VEON Ltd.
Об этом «Українським Новинам» сообщили источники в правоохранительных органах.
«Среди арестованных активов — 100% ЧАО „Киевстар“, которые контролируются (Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Андреем Косоговым) олигархами через нидерландскую компанию VEON Ltd., а также принадлежащие уже самому „Киевстару“ доли в других компаниях, в частности ООО „Хелси Украина“, в распоряжении которой медицинские данные на большинство украинцев, заключивших декларацию с семейным врачом», — сообщил собеседник.
По данным источников, именно эти олигархи контролируют, а не владеют 100%.
Как сообщали «Українськi Новини», суд арестовал все украинские активы подсанкционных российских олигархов Фридмана, Авена и Косогова.
Служба безопасности задокументировала преступную деятельность российского олигарха Михаила Фридмана, причастного к финансированию войны страны-агрессора рф против Украины.
Поделиться новостью