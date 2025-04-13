Страны — лидеры по продажам новых авто Сегодня 06:11 — Технологии&Авто

Страны — лидеры по продажам новых авто

Глобальные автопродажи (легковые и легкие коммерческие авто) с января по февраль 2025 года достигли 13,17 млн ​​ед., что на 0,4% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает focus2move, передает «Укравтопром».

Китай остается крупнейшим автомобильным рынком в мире. За два месяца в КНР было реализовано 3,62 млн новых автомобилей.

Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на новые автомобили в КНР уменьшился на 0,8%.

ТОП-10 стран по объему продаж новых авто:

КНР — 3,62 млн ед. (-0.8%); США — 2,33 млн ед. (-2,9%); Индия — 791,6 тыс. ед. (+1,6%); Япония — 759,9 тыс. ед. (+16%); Великобритания — 517,1 тыс. ед. (-7,3%); Германия — 410,6 тыс ед. (-4,5%); Бразилия — 332,7 тыс ед. (+8,2%); Франция — 311,1 тыс ед. (-3,5%); Италия — 304,9 тыс. ед. (-6,4%); Канада — 239,9 тыс ед. (-2%).

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