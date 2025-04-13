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Страны — лидеры по продажам новых авто

Технологии&Авто
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Страны — лидеры по продажам новых авто
Страны — лидеры по продажам новых авто
Глобальные автопродажи (легковые и легкие коммерческие авто) с января по февраль 2025 года достигли 13,17 млн ​​ед., что на 0,4% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает focus2move, передает «Укравтопром».
Китай остается крупнейшим автомобильным рынком в мире. За два месяца в КНР было реализовано 3,62 млн новых автомобилей.
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Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на новые автомобили в КНР уменьшился на 0,8%.

ТОП-10 стран по объему продаж новых авто:

  1. КНР — 3,62 млн ед. (-0.8%);
  2. США — 2,33 млн ед. (-2,9%);
  3. Индия — 791,6 тыс. ед. (+1,6%);
  4. Япония — 759,9 тыс. ед. (+16%);
  5. Великобритания — 517,1 тыс. ед. (-7,3%);
  6. Германия — 410,6 тыс ед. (-4,5%);
  7. Бразилия — 332,7 тыс ед. (+8,2%);
  8. Франция — 311,1 тыс ед. (-3,5%);
  9. Италия — 304,9 тыс. ед. (-6,4%);
  10. Канада — 239,9 тыс ед. (-2%).

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По материалам:
Finance.ua
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