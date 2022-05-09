Страны G7 пообещали нефтяное эмбарго против россии — Finance.ua

Страны G7 пообещали нефтяное эмбарго против россии

Сегодня 11:18 — Энергетика

Страны G7 пообещали нефтяное эмбарго против россии

Лидеры стран «Группы семи» после онлайн-встречи с президентом Владимиром Зеленским пообещали ввести нефтяное эмбарго против россии и увеличивать поставки современного и тяжелого вооружения в Украину.

Об этом сообщается на сайте Белого дома

Все лидеры пообещали ввести нефтяное эмбарго на российскую нефть, постепенно отказываясь от поставок как можно скорее.

Кроме того, в ближайшее время партнеры Украины планируют ввести дополнительные санкции против российских ключевых банков, пропагандистов и членов российской элиты, приближенной к кремлю.

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Согласно заявлению, россия должна оказаться в полной экономической изоляции от мира, чтобы не иметь путей финансирования своей преступной войны и массового убийства безоружного гражданского населения.

Лидеры G7 заверили Украину, что будут неукоснительно поддерживать власть и украинский народ в борьбе против российских оккупантов. Кроме того, партнеры Украины обещают увеличивать объем и тип вооружения для защиты своей территории от захватчиков.

Отдельно в заявлении отметили поддержку кибербезопасности, а также достижение энергетической и экономической безопасности Украины.

Лидеры стран Группы семи пообещали масштабный пакет финансовой помощи в ближайшие недели, а также обещают помочь в восстановлении Украины после войны через Фонд солидарности с Украиной, основанный в рамках недавних консультаций с партнерами на конференции в Варшаве.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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