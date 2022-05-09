Страны G7 пообещали нефтяное эмбарго против россии — Finance.ua

Согласно заявлению, россия должна оказаться в полной экономической изоляции от мира, чтобы не иметь путей финансирования своей преступной войны и массового убийства безоружного гражданского населения.
Лидеры G7 заверили Украину, что будут неукоснительно поддерживать власть и украинский народ в борьбе против российских оккупантов. Кроме того, партнеры Украины обещают увеличивать объем и тип вооружения для защиты своей территории от захватчиков.
Отдельно в заявлении отметили поддержку кибербезопасности, а также достижение энергетической и экономической безопасности Украины.
Лидеры стран Группы семи пообещали масштабный пакет финансовой помощи в ближайшие недели, а также обещают помочь в восстановлении Украины после войны через Фонд солидарности с Украиной, основанный в рамках недавних консультаций с партнерами на конференции в Варшаве.