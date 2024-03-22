Стефанишина назвала сроки старта переговоров Украины с ЕС — Finance.ua
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Стефанишина назвала сроки старта переговоров Украины с ЕС

Казна и Политика
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У Украины есть договоренность с Европейским Союзом о том, что начало переговоров о вступлении начнется в июне этого года.
Об этом сообщает вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на «Киевском Форуме безопасности».
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«Мы не видели препятствий, чтобы в марте уже утвердить переговорную рамку. Это дало бы юридические основания двигаться более оперативно дальше. Но стартуют европейские выборы, и у нас есть джентльменская договоренность среди абсолютного большинства стран ЕС, что и межправительственная конференция, и сама переговорная рамка будут утверждены в июне», — заявила вице-премьер — министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
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К тому же Стефанишина отметила, что в четверг было заседание Европейского совета и были даны соответствующие инструкции министрам по европейским делам с тем, чтобы успеть начать переговоры в июне.
«Я довольно спокойно себя чувствую. Президент не разделяет моего спокойствия, поэтому в таком эмоциональном балансе я уверена, что у нас будет решение на июнь», — добавила Стефанишина.
Она подчеркнула, что с июня Украина и ЕС начнут процесс планирования адаптации украинского законодательства к европейскому.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в декабре 2023 года лидеры стран-членов Европейского союза на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.
Фактически переговоры о вступлении Украины в блок пока не начались, поскольку сейчас ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.
По материалам:
РБК-Україна
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