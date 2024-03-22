Украина заключила соглашение с ЕС о сотрудничестве в борьбе с мошенничеством — Finance.ua
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Украина заключила соглашение с ЕС о сотрудничестве в борьбе с мошенничеством

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Министр финансов Сергей Марченко и еврокомиссар по бюджету и администрированию Йоганнес Хан подписали соглашение между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в программе ЕС по борьбе с мошенничеством.
Как пишет «Европейская правда», об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов. «Присоединение к программе по борьбе с мошенничеством является еще одним важным шагом для укрепления сотрудничества с Европейским Союзом, а также построения надежных и прозрачных отношений.
Правительство Украины абсолютно привержено цели программы и готово усиливать сотрудничество для предотвращения любых нарушений, которые вредят финансовым интересам как ЕС, так и Украины", — заявил Марченко. Отмечается, что целью программы является защита финансовых интересов Евросоюза путем поддержания усилий по борьбе с мошенничеством и коррупцией, которые влияют на бюджет ЕС, поддержание взаимодействия между административными органами государств-членов ЕС. В Минфине уверены, что заключенное соглашение улучшит отчетность о возможных нарушениях относительно средств ЕС, а также оперативный обмен административной информацией между сторонами в таможенных и сельскохозяйственны делах.
По материалам:
Економічна Правда
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