Ставки повышаются: под какой процент можно разместить депозит в банке — Finance.ua

Ставки повышаются: под какой процент можно разместить депозит в банке Сегодня 16:03 — Кредит&Депозит

Ставки повышаются: под какой процент можно разместить депозит в банке

В сентябре 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,1% годовых. По сравнению с августом ставки выросли на 1 п.п.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте в сентябре не изменились — 0,8%.

В сентябре 2022 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 8,1% до 9,3% годовых, по валютным — упали с 1,8% до 1,2% годовых.

Таблица: РБК-Украина

Депозитный портфель банков в сентябре вырос на 3,0% до 1698 млрд гривен, в т.ч. население выросло на 1,2% до 856 млрд гривен, предприятий выросло на 3,1% до 800 млрд гривен.

Таблица: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

банки не спешат повышать ставки по вкладам, поскольку банковская система переликвидна и ее ликвидность растет. Ставки будут расти, но ждать, что ставка по депозиту сумеет догнать инфляцию, не стоит;

Национальный банк 21 июля разрешил коммерческим банкам продавать валюту гражданам с последующим ее размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн (в эквиваленте);



с 1 октября 2022 года Национальный банк увеличил ежемесячный лимит в 50 тыс. грн. на покупку безналичной валюты под ее размещение на срочные депозиты до 100 тыс. грн.



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