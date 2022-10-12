Ставки повышаются: под какой процент можно разместить депозит в банке — Finance.ua
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Ставки повышаются: под какой процент можно разместить депозит в банке

Кредит&Депозит
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Ставки повышаются: под какой процент можно разместить депозит в банке
Ставки повышаются: под какой процент можно разместить депозит в банке
В сентябре 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,1% годовых. По сравнению с августом ставки выросли на 1 п.п.
Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка.
По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте в сентябре не изменились — 0,8%.
В сентябре 2022 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 8,1% до 9,3% годовых, по валютным — упали с 1,8% до 1,2% годовых.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
Депозитный портфель банков в сентябре вырос на 3,0% до 1698 млрд гривен, в т.ч. население выросло на 1,2% до 856 млрд гривен, предприятий выросло на 3,1% до 800 млрд гривен.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

  • банки не спешат повышать ставки по вкладам, поскольку банковская система переликвидна и ее ликвидность растет. Ставки будут расти, но ждать, что ставка по депозиту сумеет догнать инфляцию, не стоит;
  • Национальный банк 21 июля разрешил коммерческим банкам продавать валюту гражданам с последующим ее размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн (в эквиваленте);
  • с 1 октября 2022 года Национальный банк увеличил ежемесячный лимит в 50 тыс. грн. на покупку безналичной валюты под ее размещение на срочные депозиты до 100 тыс. грн.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
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По материалам:
РБК-Україна
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