Статус беженца в Канаде для украинцев 2022: особенности, оформление, размер пособия — Finance.ua

Статус беженца в Канаде для украинцев 2022: особенности, оформление, размер пособия

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Статус беженца в Канаде для украинцев 2022: особенности, оформление, размер пособия

Власти Канады 2 июня 2022 сообщили, что прибывшие в страну беженцы из Украины получат единовременные выплаты. Наряду с тем, что в начале марта правительство страны запустило специальную программу помощи для украинцев, перспектива переезда в Канаду обрастает привлекательными аргументами.

3 марта 2022 года Правительство Канады анонсировало программу Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel для экстренного въезда украинцев на территорию государства. Участвуя в этой программе, наши соотечественники могут:

легально находиться в стране 2 года и более;

получить доступ к образованию и работе;

воспользоваться медицинскими услугами.

Прием заявок начался 17 марта и с этого момента стала известна процедура оформления Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET). Беженцам необходимо подать заявку на получение канадской гостевой визы и заявление на получение открытого разрешения на работу сроком на 3 года.

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Известно, что украинцы, а также их самые близкие родственники могут оформить такую помощь и легально находиться в Канаде 2-3 года. Дети имеют право зарегистрироваться и начать обучение в одной из канадских школ, но возможно это только по прибытии в страну.

Для того чтобы облегчить путешествие в Канаду, правительство запустило чартерные рейсы из Польши для украинцев. Три из них уже успешно реализованы:

23 мая в Виннипег (Манитоба)

29 мая в Монреаль (Квебек)

2 июня в Галифакс (Новая Шотландия)

По прибытии в страну украинцам гарантировано бесплатное проживание в течение 14 дней.

Можно ли оформить статус беженца в Канаде 2022

Важно понимать, что процедура оформления по программе Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel и статус беженца — это разные вещи. В Канаде сложно оформить беженство, и война в Украине — не повод для одобрения вашей заявки. Как правило, положительный ответ дают тем, кто испытывает дискриминацию по половому или расовому признаку, в других случаях человека депортируют из страны.

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Поэтому многие эксперты рекомендуют не акцентировать свое внимание на статусе беженства и сразу оформлять Authorization for Emergency Travel.

Помощь беженцам в Канаде 2022

Канадское правительство всячески помогает украинцам, пострадавшим от войны, адаптироваться в новых условиях. Власти заявили, что прибывшие в Канаду украинцы получат единовременное пособие в размере 3 000 канадских долларов (около 2 400 долл. США). Детям до 17 лет полагается 1500 канадских долларов (1200 долл. США).

Для того чтобы получить деньги, нужны:

разрешение на работу или учебу;

временный ВНЖ;

документы, подтверждающие ваше участие в программе CUAET.

Далее следует открыть счет в канадском банке, зайти на официальный сайт правительства и подать заявку на единовременную выплату. Деньги поступят на счет в течение 5 дней.

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