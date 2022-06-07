Статус беженца в Канаде для украинцев 2022: особенности, оформление, размер пособия — Finance.ua
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Статус беженца в Канаде для украинцев 2022: особенности, оформление, размер пособия

Сегодня 20:04Личные финансы
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Статус беженца в Канаде для украинцев 2022: особенности, оформление, размер пособияСтатус беженца в Канаде для украинцев 2022: особенности, оформление, размер пособия
Власти Канады 2 июня 2022 сообщили, что прибывшие в страну беженцы из Украины получат единовременные выплаты. Наряду с тем, что в начале марта правительство страны запустило специальную программу помощи для украинцев, перспектива переезда в Канаду обрастает привлекательными аргументами.
3 марта 2022 года Правительство Канады анонсировало программу Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel для экстренного въезда украинцев на территорию государства. Участвуя в этой программе, наши соотечественники могут:
  • легально находиться в стране 2 года и более;
  • получить доступ к образованию и работе;
  • воспользоваться медицинскими услугами.
Прием заявок начался 17 марта и с этого момента стала известна процедура оформления Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET). Беженцам необходимо подать заявку на получение канадской гостевой визы и заявление на получение открытого разрешения на работу сроком на 3 года.
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Известно, что украинцы, а также их самые близкие родственники могут оформить такую помощь и легально находиться в Канаде 2-3 года. Дети имеют право зарегистрироваться и начать обучение в одной из канадских школ, но возможно это только по прибытии в страну.
Для того чтобы облегчить путешествие в Канаду, правительство запустило чартерные рейсы из Польши для украинцев. Три из них уже успешно реализованы:
  • 23 мая в Виннипег (Манитоба)
  • 29 мая в Монреаль (Квебек)
  • 2 июня в Галифакс (Новая Шотландия)
По прибытии в страну украинцам гарантировано бесплатное проживание в течение 14 дней.

Можно ли оформить статус беженца в Канаде 2022

Важно понимать, что процедура оформления по программе Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel и статус беженца — это разные вещи. В Канаде сложно оформить беженство, и война в Украине — не повод для одобрения вашей заявки. Как правило, положительный ответ дают тем, кто испытывает дискриминацию по половому или расовому признаку, в других случаях человека депортируют из страны.
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Поэтому многие эксперты рекомендуют не акцентировать свое внимание на статусе беженства и сразу оформлять Authorization for Emergency Travel.

Помощь беженцам в Канаде 2022

Канадское правительство всячески помогает украинцам, пострадавшим от войны, адаптироваться в новых условиях. Власти заявили, что прибывшие в Канаду украинцы получат единовременное пособие в размере 3 000 канадских долларов (около 2 400 долл. США). Детям до 17 лет полагается 1500 канадских долларов (1200 долл. США).
Для того чтобы получить деньги, нужны:
  • разрешение на работу или учебу;
  • временный ВНЖ;
  • документы, подтверждающие ваше участие в программе CUAET.
Далее следует открыть счет в канадском банке, зайти на официальный сайт правительства и подать заявку на единовременную выплату. Деньги поступят на счет в течение 5 дней.

Статус беженца: как получить

По материалам: УНІАН
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