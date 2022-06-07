Объем общей объявленной финпомощи Канады достигает $1,9 миллиарда — Finance.ua
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Объем общей объявленной финпомощи Канады достигает $1,9 миллиарда

Сегодня 08:49Казна и Политика
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Объем общей объявленной финпомощи Канады достигает $1,9 миллиардаОбъем общей объявленной финпомощи Канады достигает $1,9 миллиарда
Общий объем финансовой помощи Украине, объявленный правительством Канады, составляет около 1,87 млрд канадских долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Недавно на саммите министров финансов и руководителей центробанков стран G7 заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд объявила о решении предоставить Украине дополнительные 250 млн канадских долларов финансовой помощи через административный счет МВФ.
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«Таким образом общий объем финансовой помощи Украине, объявленный правительством Канады, составляет около 1,87 млрд канадских долларов», — говорится в сообщении.
В Минфине отмечают, что привлеченные средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности, для проведения социальных расходов, поддержки малозащищенных слоев населения и внутренне перемещенных лиц.
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В ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадзой 6 июня министр финансов Украины Сергей Марченко призвал поддержать инициативу Украины по исключению россии из Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и включению ее в «черный список» FATF ввиду грубых нарушений общих принципов FATF, несоблюдения стандартов FATF и негативного влияния на ситуацию безопасности в Украине и мире.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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