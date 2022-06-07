Объем общей объявленной финпомощи Канады достигает $1,9 миллиарда — Finance.ua

Объем общей объявленной финпомощи Канады достигает $1,9 миллиарда

Сегодня 08:49 — Казна и Политика

Объем общей объявленной финпомощи Канады достигает $1,9 миллиарда

Общий объем финансовой помощи Украине, объявленный правительством Канады, составляет около 1,87 млрд канадских долларов.

Недавно на саммите министров финансов и руководителей центробанков стран G7 заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд объявила о решении предоставить Украине дополнительные 250 млн канадских долларов финансовой помощи через административный счет МВФ.

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«Таким образом общий объем финансовой помощи Украине, объявленный правительством Канады, составляет около 1,87 млрд канадских долларов», — говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что привлеченные средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности, для проведения социальных расходов, поддержки малозащищенных слоев населения и внутренне перемещенных лиц.

В ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадзой 6 июня министр финансов Украины Сергей Марченко призвал поддержать инициативу Украины по исключению россии из Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и включению ее в «черный список» FATF ввиду грубых нарушений общих принципов FATF, несоблюдения стандартов FATF и негативного влияния на ситуацию безопасности в Украине и мире.

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