Статистика новостроек: как изменились цены за более чем 100 дней войны — Finance.ua
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Статистика новостроек: как изменились цены за более чем 100 дней войны

Сегодня 12:03Недвижимость
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Статистика новостроек: как изменились цены за более чем 100 дней войныСтатистика новостроек: как изменились цены за более чем 100 дней войны, pixabay.com
Цены в долларах на новостройки Одессы и Киева вернулись к довоенному уровню, а во Львове выросли во всех классах строек.
Об этом свидетельствуют данные аналитики ЛУН.
Все больше застройщиков извещают об открытии отделов продаж и, что важно — о продолжении строительства.
«Рынок новостроек сейчас однозначно на стороне потребителя, и дальнейший поиск баланса между спросом и предложением продлится еще некоторое время. На практике это означает, что открылось окно возможностей специальных условий, акций или даже индивидуальных предложений от застройщиков для потенциальных инвесторов», — прокомментировал директор по маркетингу ЛУН Денис Судилковский.

Киевский регион

Сегодня, на третьей неделе июня, средняя цена вернулась к февральской. Это связано с двумя факторами. Во-первых, 83 объекта возобновили деятельность (в отличие от 57 в мае), поэтому сегодня средняя цена точнее отображает ситуацию на рынке, сравнимую с февралем.
А во-вторых, наблюдается неодинаковое поведение застройщиков в собственной ценовой политике. Так, 60% новостроек столицы не изменили цены в долларах США с февраля, 30% — повысили, а 10% — ощутимо снизили стоимость метра в собственных домах, что привело среднюю цену к уровню февральской — 1270 долларов за метр.
Анализ в разрезе разных классов демонстрирует, что эконом- и комфорт-вариант вернулись к февральским ценам, бизнес-класс немного упал в цене. График премиума «прыгает» потому, что в этом классе работа отделов продаж только начинает возобновляться и данных для анализа цен еще недостаточно.
Аренда в столице также демонстрирует восстановление. Так, согласно данным проекта Bird от ЛУН, уже 80% людей от довоенного уровня заинтересованы квартирами в Киеве. Средняя цена на наиболее популярный вариант — однокомнатную квартиру, остается без изменений и составляет 8000 грн в месяц.

Львовский регион

Отдаленная от зон боевых действий западная часть страны демонстрирует возврат к строительству более чем на 80-90% объектов. Так, средняя цена за метр новостроек во Львове сегодня выросла на 90$ по сравнению с февральской.
И этот рост наблюдается по всем классам жилья.

Одесский регион

Среди всех южных областей возобновление строительства наиболее динамично именно в Одесском регионе.
Изменение стоимости в каждом классе также сигнализирует, что застройщики пытаются найти оптимальную цену в сегодняшних условиях.

Справка Finance.ua:

  • Как свидетельствуют данные портала Address.ua, по сравнению с довоенным периодом, медианная стоимость аренды в столице упала на 45,4%;
  • больше всего покупателей недвижимости на Западной Украине. В Харькове цены на покупку недвижимости упали на 40–50%;
  • Ранее аналитики портала ЛУН также сообщали о том, что цены на квартиры в новостройках растут в гривневом и долларовом эквиваленте по сравнению с довоенным уровнем.
Статистика новостроек: как изменились цены за более чем 100 дней войны
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По материалам: Finance.ua
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