Стало известно, почему Maxar Technologies отключили доступ Украины к спутниковым снимкам. — Finance.ua
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Стало известно, почему Maxar Technologies отключили доступ Украины к спутниковым снимкам.

Технологии&Авто
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Американская компания Maxar Technologies, предоставлявшая Украине спутниковые разведывательные данные, приостановила доступ к своим снимкам из-за распоряжения администрации президента США Дональда Трампа.
Об этом говорится в заявлении компании в соцсети Х.

Позиция компании

Maxar сообщила, что имеет контракты с правительством США и десятками стран-союзников и партнеров по всему миру на предоставление спутниковых снимков и других геопространственных данных.
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Там добавили, что каждый клиент «самостоятельно принимает решение о том, как он будет использовать и делиться этими данными».
Одним из таких контрактов является GEGD (программа Global Enhanced GEOINT Delivery), правительственная программа США, предоставляющая доступ к коммерческим спутниковым изображениям, назначенным и собранным правительством США.
«Правительство США временно приостановило украинские учетные записи в GEGD», — говорится в заявлении.
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Компания добавила, что «очень серьезно относится к договорным обязательствам».
«Нет изменений ни в том, как мы поддерживаем других наших клиентов, ни в их программах или контрактах», — говорится в сообщении Maxar.
По материалам:
Forbes.ua
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