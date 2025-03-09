Стало известно, почему Maxar Technologies отключили доступ Украины к спутниковым снимкам. — Finance.ua

Стало известно, почему Maxar Technologies отключили доступ Украины к спутниковым снимкам. Сегодня 05:12 — Технологии&Авто

Американская компания Maxar Technologies, предоставлявшая Украине спутниковые разведывательные данные, приостановила доступ к своим снимкам из-за распоряжения администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом говорится в заявлении компании в соцсети Х.

Позиция компании

Maxar сообщила, что имеет контракты с правительством США и десятками стран-союзников и партнеров по всему миру на предоставление спутниковых снимков и других геопространственных данных.

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Там добавили, что каждый клиент «самостоятельно принимает решение о том, как он будет использовать и делиться этими данными».

Одним из таких контрактов является GEGD (программа Global Enhanced GEOINT Delivery), правительственная программа США, предоставляющая доступ к коммерческим спутниковым изображениям, назначенным и собранным правительством США.

«Правительство США временно приостановило украинские учетные записи в GEGD», — говорится в заявлении.

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Компания добавила, что «очень серьезно относится к договорным обязательствам».

«Нет изменений ни в том, как мы поддерживаем других наших клиентов, ни в их программах или контрактах», — говорится в сообщении Maxar.

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