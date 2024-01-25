Стало известно, возможно ли пользоваться просроченными водительскими удостоверениями во время военного положения — Finance.ua

Стало известно, возможно ли пользоваться просроченными водительскими удостоверениями во время военного положения Сегодня 17:02 — Личные финансы

Стало известно, возможно ли пользоваться просроченными водительскими удостоверениями во время военного положения

Во время военного положения украинцы могут пользоваться просроченными водительскими удостоверениями.

Об этом напоминает Главный сервисный центр МВД.

«Во время действия военного положения разрешается пользоваться просроченным водительским удостоверением. С таким документом возможно управлять транспортным средством на территории Украины. А также за рубежом тем украинцам, которые получили временную защиту», — сказано в сообщении.

Обмен водительского удостоверения осуществляется исключительно по истечении срока его действия.

Какие для этого нужны документы:

паспорт с отметкой о месте регистрации;

идентификационный номер;

имеющееся удостоверение водителя.

В период военного положения медицинская справка не обязательна. Совершить обмен можно также онлайн: через Кабинет водителя или приложение «Дія».

При заказе услуги онлайн готовый документ можно получить как в сервисном центре МВД, так и оформить доставку в удобное отделение Укрпочты или курьером на определенный адрес.

В каком случае документ не обменяют

2-летнее удостоверение водителя, которое выдавалось впервые, обменивается при наличии не более 2 штрафов в сфере дорожного движения. Если их больше, таким водителям необходимо сдавать теоретические и практические экзамены в сервисном центре МВД.

Как обменять удостоверение за границей

Украинцы, получившие временную защиту за границей, могут пользоваться просроченным водительским удостоверением в странах ЕС.

Также осуществить обмен онлайн в Кабинете водителя с международной доставкой. Уже сейчас она работает в 17 стран Европы: Польшу, Чехию, Германию, Италию, Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию, Испанию, Литву, Латвию, Эстонию, Болгарию, Францию, Нидерланды, Турцию и Австрию. Или обратиться в ГП «Документ», предоставляющий услуги по обмену удостоверения в Словакии, Польше, Чехии, Германии, Испании, Италии и Турции.

Справка Finance.ua:

с начала этого года более 11 тысяч граждан впервые получили водительские права. Эти документы действительны два года с даты выдачи в сервисном центре МВД. По истечении этого срока их необходимо обменять;

в 2024 году водителям начнут выдавать водительские права нового образца. От водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства действующего образца новые водительские права и свидетельства будут отличаться дополнительными элементами защиты;

в Украине обновили тестовые вопросы в экзаменационных билетах для сдачи теоретического экзамена.

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