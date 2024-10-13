Стало известно, сколько зерна украли россияне через порт Мариуполя в 2024 году — Finance.ua

Стало известно, сколько зерна украли россияне через порт Мариуполя в 2024 году
В 2024 году россияне вывезли более 180 тысяч тонн украинского зерна через порт Мариуполя.
Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«В то же время россия продолжает использовать продовольствие как элемент агрессии. Только через порт Мариуполя в этом году враг вывез более 180 тысяч тонн украденного украинского зерна», — отметил он.
Кроме того, происходит разграбление временно оккупированных территорий для того, чтобы на украденные деньги финансировать захватническую войну, говорит Шмыгаль.
«Безусловно, российский экономический террор будет одним из направлений в работе специального трибунала в отношении преступления агрессии рф против Украины», — добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что с 2022 года россия вместе с партнерами продали краденного с оккупированных территорий Украины зерна на почти один миллиард долларов.
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