Стало известно, сколько зерна украли россияне через порт Мариуполя в 2024 году — Finance.ua

Стало известно, сколько зерна украли россияне через порт Мариуполя в 2024 году Сегодня 20:15 — Аграрный рынок

Стало известно, сколько зерна украли россияне через порт Мариуполя в 2024 году

В 2024 году россияне вывезли более 180 тысяч тонн украинского зерна через порт Мариуполя.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«В то же время россия продолжает использовать продовольствие как элемент агрессии. Только через порт Мариуполя в этом году враг вывез более 180 тысяч тонн украденного украинского зерна», — отметил он.

Кроме того, происходит разграбление временно оккупированных территорий для того, чтобы на украденные деньги финансировать захватническую войну, говорит Шмыгаль.

Читайте также Аграрии могут бесплатно получить средства для хранения зерна: как подать заявку

«Безусловно, российский экономический террор будет одним из направлений в работе специального трибунала в отношении преступления агрессии рф против Украины», — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось , что с 2022 года россия вместе с партнерами продали краденного с оккупированных территорий Украины зерна на почти один миллиард долларов.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.