Стало известно, сколько зерна украли россияне через порт Мариуполя в 2024 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стало известно, сколько зерна украли россияне через порт Мариуполя в 2024 году

Аграрный рынок
11
Стало известно, сколько зерна украли россияне через порт Мариуполя в 2024 году
Стало известно, сколько зерна украли россияне через порт Мариуполя в 2024 году
В 2024 году россияне вывезли более 180 тысяч тонн украинского зерна через порт Мариуполя.
Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Читайте также
«В то же время россия продолжает использовать продовольствие как элемент агрессии. Только через порт Мариуполя в этом году враг вывез более 180 тысяч тонн украденного украинского зерна», — отметил он.
Кроме того, происходит разграбление временно оккупированных территорий для того, чтобы на украденные деньги финансировать захватническую войну, говорит Шмыгаль.
Читайте также
«Безусловно, российский экономический террор будет одним из направлений в работе специального трибунала в отношении преступления агрессии рф против Украины», — добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что с 2022 года россия вместе с партнерами продали краденного с оккупированных территорий Украины зерна на почти один миллиард долларов.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.