Между россией и Казахстаном начинается «зерновая война» — Finance.ua

Между россией и Казахстаном начинается «зерновая война» Сегодня 17:26

Между россией и Казахстаном начинается «зерновая война»

россия приостановила импорт сельхозпродукции из Казахстана.

Об этом сообщает NewTimes.

Российский «Россельхознадзор» попросил Казахстан приостановить экспорт ряда сельхозпродуктов в рф из-за болезнетворных бактерий, якобы найденных в зерне и другой агропродукции, которую экспортирует Казахстан.

Действия россии могут быть ответом на полный запрет Казахстаном (с августа 2024 г.) импорта пшеницы из третьих стран и стран Евразийского экономического союза, в который входит россия.

Заградительные барьеры ввели для нужд птицеводческих и мукомольных предприятий. Они в виде исключения получали пшеницу из-за границы в рамках введенного Казахстаном еще 12 апреля полугодового эмбарго на поставку зерновых автомобильным, водным и железнодорожным транспортом.

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В прошлом году Астана запрещала ввоз зерновых на свою территорию только автомобильным транспортом.

Економічна Правда По материалам:

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