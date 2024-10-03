Между россией и Казахстаном начинается «зерновая война» — Finance.ua
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Между россией и Казахстаном начинается «зерновая война»

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Между россией и Казахстаном начинается «зерновая война»
Между россией и Казахстаном начинается «зерновая война»
россия приостановила импорт сельхозпродукции из Казахстана.
Об этом сообщает NewTimes.
Российский «Россельхознадзор» попросил Казахстан приостановить экспорт ряда сельхозпродуктов в рф из-за болезнетворных бактерий, якобы найденных в зерне и другой агропродукции, которую экспортирует Казахстан.
Действия россии могут быть ответом на полный запрет Казахстаном (с августа 2024 г.) импорта пшеницы из третьих стран и стран Евразийского экономического союза, в который входит россия.
Заградительные барьеры ввели для нужд птицеводческих и мукомольных предприятий. Они в виде исключения получали пшеницу из-за границы в рамках введенного Казахстаном еще 12 апреля полугодового эмбарго на поставку зерновых автомобильным, водным и железнодорожным транспортом.
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В прошлом году Астана запрещала ввоз зерновых на свою территорию только автомобильным транспортом.
По материалам:
Економічна Правда
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