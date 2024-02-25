Стало известно, сколько спецразрешений на пользование недрами выдали в 2023 году — Finance.ua

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Стало известно, сколько спецразрешений на пользование недрами выдали в 2023 году

Казна и Политика
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Стало известно, сколько спецразрешений на пользование недрами выдали в 2023 году
Стало известно, сколько спецразрешений на пользование недрами выдали в 2023 году, Фото: nadra.info
В прошлом году Государственная служба геологии и недр оформила 465 специальных разрешений на использование недр. Это на 58% больше, чем в 2022 году.
Об этом сообщает пресс-служба учреждения по данным публичного отчета главы Госгеонадр Романа Опимаха.
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«В 2023 году Госгеонадра выдала 465 специальных разрешений на пользование недрами, что на 58% больше, чем годом ранее. Размер сбора составил рекордные 2,4 миллиарда гривен, из которых 75% составили поступления, полученные в результате проведения электронных торгов», — говорится в сообщении.
По данным отчета, от продажи спецразрешений в госбюджет поступило 1,7 млрд грн, в том числе за выставленные лоты в 2021—2022 годах и гарантийные взносы.
Средняя цена продаж по итогам торгов выросла почти в три раза.
Песок стал самым популярным полезным ископаемым на аукционах, где было продано 22 спецразрешения на сумму 180 млн грн.
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В 2023 году самым дорогим лотом стало разрешение на добычу андезита на месторождении «Каменицкое-2» в Закарпатской области, который был реализован за 75 млн грн. Его приобрела компания «КобальтумРесурсЭкспорт». В ходе торгов цена выросла на 55%.
Наибольший рост начальной цены был зафиксирован во время аукциона по продаже спецразрешения на добычу гальки, гравия, песчано-галечного материала, песка на месторождении «Участок Чернеевская-2» в Ивано-Франковской области. Начальная цена в ходе торгов выросла на 4902% - до 27 млн грн. Лицензию приобрела компания «Полезная Копальня».
По материалам:
Укрінформ
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