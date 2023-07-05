Правительство усовершенствовало законодательство в сфере пользования недрами — Finance.ua

Правительство усовершенствовало законодательство в сфере пользования недрами Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Правительство усовершенствовало законодательство в сфере пользования недрами

Кабинет Министров принял изменения в ряд нормативно-правовых актов в сфере недропользования с целью осуществления надлежащего управления правами государства и обеспечения соответствующего контроля в отрасли.

Об этом в Телеграме сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Изменения направлены на выполнение требований Закона Украины от 01.12.2022 № 2805-IX „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию законодательства в сфере пользования недрами“ и преследуют цель усовершенствования нормативно-правового регулирования отношений в сфере геологического изучения и рационального использования недр, осуществления должного управления правами государства и обеспечения соответствующего контроля», — говорится в сообщении.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, изменения в Порядок проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами предусмотрены, в частности, подача заявлений и всех необходимых документов для участия в аукционах через электронный кабинет недропользователя на Государственном геологическом веб-портале.

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Предложенные проектом акта изменения в Положение о Государственной службе геологии и недр Украины предусматривают создание и обеспечение функционирования единой государственной электронной геоинформационной системы пользования недрами и ее составляющих.

Ожидается, что принятие постановления обеспечит открытость и прозрачность сферы недропользования, соблюдения прав и законных интересов хозяйствующих субъектов.

Как сообщалось, Кабинет Министров одобрил постановление «Об утверждении Порядка ведения Государственного реестра специальных разрешений на пользование недрами», что будет способствовать повышению прозрачности в сфере недропользования.

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Укрінформ По материалам:

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