Присвоили государственные недра: суд арестовал активы предприятий экс-депутата и российского олигарха — Finance.ua

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Присвоили государственные недра: суд арестовал активы предприятий экс-депутата и российского олигарха

Криминал
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Присвоили государственные недра: суд арестовал активы предприятий экс-депутата и российского олигарха
Присвоили государственные недра: суд арестовал активы предприятий экс-депутата и российского олигарха
Суд арестовал корпоративные права трех предприятий, противоправно присвоивших недра Сахалинского нефтегазового месторождения.
Об этом сообщает ГБР.
Арестованы активы ООО «Сахалинское»; ООО «Сириус-1»; ООО «Ист Юроуп Петролеум».
Права переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
В феврале 2023 года Государственное бюро расследований совместно с СБУ разоблачили противоправную деятельность бывших высокопоставленных чиновников, получавших незаконные сверхдоходы от добычи газа из государственных недр. Сумма ущерба государству может достигать сотен миллионов гривен.
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Правоохранители провели обыски у бывшего народного депутата Украины VIII созыва. Он по предварительному сговору с должностными лицами ЧАО «НАК «Недра Украины», Госгеонедра, ООО «Сахалинское» и коммерческими структурами в период 2003-2022 годов фактически присвоил государственные полезные ископаемые.
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Под патронатом экс-нардепа госструктуры выдавали спецразрешения на добычу газа с откровенным нарушением процедур. В результате сырье на бумаге стоило намного дешевле, также занижались реальные объемы добычи на государственном месторождении. Разницу клали «в карман» организаторы сделки.
В частности, как свидетельствуют материалы расследования, из-за противоправной деятельности должностных лиц ЧАО «НАК «Недра Украины» и ряда коммерческих структур Украина де-факто лишилась права на Сахалинское нефтегазовое месторождение на Харьковщине.
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При том, что из государственного бюджета на разработку данного месторождения было израсходовано более 1 млрд грн. По данным геологоразведочных работ, залежи газа на этом объекте составляют не менее 15 млрд кубометров.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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