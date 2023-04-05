Присвоили государственные недра: суд арестовал активы предприятий экс-депутата и российского олигарха — Finance.ua

Присвоили государственные недра: суд арестовал активы предприятий экс-депутата и российского олигарха Сегодня 18:30 — Криминал

Присвоили государственные недра: суд арестовал активы предприятий экс-депутата и российского олигарха

Суд арестовал корпоративные права трех предприятий, противоправно присвоивших недра Сахалинского нефтегазового месторождения.

Об этом сообщает ГБР.

Арестованы активы ООО «Сахалинское»; ООО «Сириус-1»; ООО «Ист Юроуп Петролеум».

Права переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

В феврале 2023 года Государственное бюро расследований совместно с СБУ разоблачили противоправную деятельность бывших высокопоставленных чиновников, получавших незаконные сверхдоходы от добычи газа из государственных недр. Сумма ущерба государству может достигать сотен миллионов гривен.

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Правоохранители провели обыски у бывшего народного депутата Украины VIII созыва. Он по предварительному сговору с должностными лицами ЧАО «НАК «Недра Украины», Госгеонедра, ООО «Сахалинское» и коммерческими структурами в период 2003-2022 годов фактически присвоил государственные полезные ископаемые.

Под патронатом экс-нардепа госструктуры выдавали спецразрешения на добычу газа с откровенным нарушением процедур. В результате сырье на бумаге стоило намного дешевле, также занижались реальные объемы добычи на государственном месторождении. Разницу клали «в карман» организаторы сделки.

В частности, как свидетельствуют материалы расследования, из-за противоправной деятельности должностных лиц ЧАО «НАК «Недра Украины» и ряда коммерческих структур Украина де-факто лишилась права на Сахалинское нефтегазовое месторождение на Харьковщине.

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При том, что из государственного бюджета на разработку данного месторождения было израсходовано более 1 млрд грн. По данным геологоразведочных работ, залежи газа на этом объекте составляют не менее 15 млрд кубометров.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

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