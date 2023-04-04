В Украине разоблачили масштабную российскую финансовую пирамиду — Finance.ua

В Украине разоблачили масштабную российскую финансовую пирамиду Сегодня 17:10 — Криминал

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную российскую финансовую пирамиду почти на 40 млн долларов, речь идет о проекте «Life is good».

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В ведомстве отметили, что организаторы схемы предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает «умножать» капиталовложения.

По материалам следствия, злоумышленники получили почти 40 млн долларов, обманув при этом более тысячи человек.

«Мошенники разработали свой веб-ресурс с учетными записями потенциальных „инвесторов“. Дельцы обещали „вкладчикам“ стабильные прибыли в виде „дивидендов“ от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня. Кроме того, мошенники „гарантировали“ своим клиентам „бонусы“ в случае привлечения к проекту новых участников», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что полученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптокошельки и банковские счета.

Сообщается, что к организации сделки причастны более 10 человек, в первую очередь это граждане россии.

«Сначала проект действовал только на территории рф, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве. После начала полномасштабного вторжения организаторы пирамиды хотели скрыть свою причастность к ней. Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины», — добавили в силовом ведомстве.

В настоящее время одному из топ-менеджеров «инвестпроекта» сообщено о подозрении по статье мошенничество.

Слово і Діло По материалам:

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