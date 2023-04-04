В Украине разоблачили масштабную российскую финансовую пирамиду — Finance.ua
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В Украине разоблачили масштабную российскую финансовую пирамиду

Криминал
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Служба безопасности Украины разоблачила масштабную российскую финансовую пирамиду почти на 40 млн долларов, речь идет о проекте «Life is good».
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В ведомстве отметили, что организаторы схемы предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает «умножать» капиталовложения.
По материалам следствия, злоумышленники получили почти 40 млн долларов, обманув при этом более тысячи человек.
«Мошенники разработали свой веб-ресурс с учетными записями потенциальных „инвесторов“. Дельцы обещали „вкладчикам“ стабильные прибыли в виде „дивидендов“ от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня. Кроме того, мошенники „гарантировали“ своим клиентам „бонусы“ в случае привлечения к проекту новых участников», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что полученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптокошельки и банковские счета.
Сообщается, что к организации сделки причастны более 10 человек, в первую очередь это граждане россии.
«Сначала проект действовал только на территории рф, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве. После начала полномасштабного вторжения организаторы пирамиды хотели скрыть свою причастность к ней. Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины», — добавили в силовом ведомстве.
В настоящее время одному из топ-менеджеров «инвестпроекта» сообщено о подозрении по статье мошенничество.
По материалам:
Слово і Діло
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