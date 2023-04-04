Через е-аукционы в Украине уже продали более 350 спецразрешений на пользование недрами — Finance.ua

Через е-аукционы в Украине уже продали более 350 спецразрешений на пользование недрами Сегодня 10:44 — Фондовый рынок

За неполных три года Государственная служба геологии и недр на электронных торгах продала 352 специальных разрешения на пользование недрами на 3,8 млрд грн.

«Третий год подряд успешно работают электронные торги по продаже специальных разрешений на пользование недрами, е-аукционы показали пример прозрачности, удобства, эффективности. За весь период через аукционы было выдано 352 спецразрешения, что обеспечило 3,8 млрд гривен поступлений в госбюджет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый третий объект номинировался на аукционы субъектами хозяйствования Инвестиционного атласа — онлайн-магазина с тизерами подготовленных вакантных участков недр, насчитывающий более 500 объектов.

Также отдельные региональные инвестатлассы были представлены для местных общин в 11 областях Украины.

Как сообщалось, Государственная инспекция геологии и недр Украины за 2022 год на электронных торгах получила 1,654 млрд грн.

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Укрінформ По материалам:

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