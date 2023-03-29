Недрам Украины из-за войны причинен ущерб на 10 триллионов — Finance.ua

Недрам Украины из-за войны причинен ущерб на 10 триллионов Сегодня 06:40 — Казна и Политика

Недрам Украины из-за войны причинен ущерб на 10 триллионов

Недрам Украины, по предварительным подсчетам, причинен ущерб на 10 триллионов гривен — уже приняты и зарегистрированы в Минюсте семь методик, согласно которым подсчитываются ущерб, который причинен окружающей среде войной рф против Украины.

Об этом заявили в Минсреды, сообщает Медиацентр Украина — Укринформ.

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«В частности, по четырем направлениям уже подсчитывается ущерб. Это — земля, почвы, атмосферный воздух, водные ресурсы. Госэкоинспекция работает в этом направлении, и уже насчитано почти 2 трлн гривен ущерба. И это только начало, потому что еще очень много работы. Еще нужно подсчитать ущерб, касающиеся лесов, природно-заповедного фонда», — рассказал начальник отдела экологического контроля Управления экологического контроля и методологии Минсреды Александр Ставнийчук.

По его словам, в вопросе, который касается вреда, причиненного украинским недрам, только по предварительным оценкам сумма ущерба составляет около 10 трлн гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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