Стало известно, сколько автомобилей продали украинцы через «Дію» в течение трех месяцев — Finance.ua

Стало известно, сколько автомобилей продали украинцы через «Дію» в течение трех месяцев Сегодня 19:02 — Личные финансы

Стало известно, сколько автомобилей продали украинцы через «Дію» в течение трех месяцев

В течение трех месяцев с начала запуска услуги в «Дії» перерегистрировали 30 355 транспортных средств.

Об этом пишет УкрАвтопром.

Благодаря этой услуге украинцы могут купить или продать автомобиль, мотоцикл или мопед прямо в смартфоне.

В сообщении говорится, что при попытке перерегистрировать транспортное средство в «Дії», выявили и не дали продать 2 угнанных автомобиля и 241 арестованный. Еще 19 находятся в розыске.

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Кроме того, «Дія» не позволила перерегистрировать 510 автомобилей, потому что владелец или покупатель были в розыске Национальной полиции.

Отмечается, что происходит автоматическая проверка продавца, покупателя и автомобиля при перерегистрации транспортного средства в приложении Единого государственного реестра транспортных средств.

В случае, если автомобиль находится в розыске, имеются ограничения или обременения — договор не заключается. Об этом система автоматически сгенерирует сообщение.

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Справка Finance.ua:

Услуга перерегистрации авто в Дії доступна только физическим лицам. Нельзя перерегистрировать машину, за продажу которой нужно платить налог.

Также переоформить через Дію можно только три категории транспортных средств: легковые автомобили, мотоциклы и мопеды.

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Укравтопром По материалам:

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