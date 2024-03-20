Число резидентов «Дія.City» достигло 900 — Finance.ua

Число резидентов «Дія.City» достигло 900 Сегодня 12:23

Число резидентов «Дія.City» достигло 900

К «Дія.City» за последние две недели присоединились украинский ИИ-стартап Beholder, производитель БпЛА, авиационных систем и военного оборудования Ukrspecsystems, американская компания Silvaco, студия веб-дизайна Habitat и создатель видеоигр Kava Gaming, сообщило Министерство цифровой трансформации во вторник.

Согласно сообщению ведомства на фейсбук-странице во вторник, общее количество резидентов «Дія.City» достигло 900.

Beholder — украинский ИИ-стартап, который разрабатывает набор нейросетей для поиска полезных ископаемых. Неделю назад они привлекли около $1 млн инвестиций от европейского фонда InnoEnergy с фокусом на энергетику, указало Минцифры.

Ukrspecsystems — производитель БПЛА, авиационных систем и военного оборудования. Известен своими беспилотниками SHARK и MINI SHARK, которые высоко оценивают украинские военные. В свои разработки компания интегрирует ИИ, что позволяет более точно нацеливаться и совершенствовать распознавание изображений в режиме реального времени.

Silvaco — американская компания, предоставляющая инструменты автоматизации электронных схем для полупроводников. Компания имеет представительства в Северной Америке, Европе, Японии и Азии.

Habitat — студия, занимающаяся веб- и графическим дизайном, а также разработкой брендов. Компания создала приложение для итальянского дома моды Fendi.

Kava Gaming — компания, работающая над созданием видеоигр. В портфеле компании более 700 проектов и более 3 тысяч закрытых заказов. Специалисты компании создавали 2D и 3D графику для игры World of Tanks Blitz.

20 февраля Минцифры сообщало, что количество резидентов «Дія.City» достигло 842 компаний.

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