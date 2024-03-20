Число резидентов «Дія.City» достигло 900 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Число резидентов «Дія.City» достигло 900

27
Число резидентов «Дія.City» достигло 900
Число резидентов «Дія.City» достигло 900
К «Дія.City» за последние две недели присоединились украинский ИИ-стартап Beholder, производитель БпЛА, авиационных систем и военного оборудования Ukrspecsystems, американская компания Silvaco, студия веб-дизайна Habitat и создатель видеоигр Kava Gaming, сообщило Министерство цифровой трансформации во вторник.
Согласно сообщению ведомства на фейсбук-странице во вторник, общее количество резидентов «Дія.City» достигло 900.
Beholder — украинский ИИ-стартап, который разрабатывает набор нейросетей для поиска полезных ископаемых. Неделю назад они привлекли около $1 млн инвестиций от европейского фонда InnoEnergy с фокусом на энергетику, указало Минцифры.
Ukrspecsystems — производитель БПЛА, авиационных систем и военного оборудования. Известен своими беспилотниками SHARK и MINI SHARK, которые высоко оценивают украинские военные. В свои разработки компания интегрирует ИИ, что позволяет более точно нацеливаться и совершенствовать распознавание изображений в режиме реального времени.
Silvaco — американская компания, предоставляющая инструменты автоматизации электронных схем для полупроводников. Компания имеет представительства в Северной Америке, Европе, Японии и Азии.
Habitat — студия, занимающаяся веб- и графическим дизайном, а также разработкой брендов. Компания создала приложение для итальянского дома моды Fendi.
Kava Gaming — компания, работающая над созданием видеоигр. В портфеле компании более 700 проектов и более 3 тысяч закрытых заказов. Специалисты компании создавали 2D и 3D графику для игры World of Tanks Blitz.
20 февраля Минцифры сообщало, что количество резидентов «Дія.City» достигло 842 компаний.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.