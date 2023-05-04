Стало известно, когда в Украине возобновят электронное декларирование — Finance.ua

Стало известно, когда в Украине возобновят электронное декларирование Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Стало известно, когда в Украине возобновят электронное декларирование

Верховная Рада планирует в июне принять законопроект о возобновлении электронного декларирования, сделав реестр декларации в период действия военного положения непубличным.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

«Мы исходим из того, что у нас есть обязательства в рамках макрофинансовой помощи, обязательства в рамках МВФ. Возобновление электронного декларирования, пересмотр функций САП и еще несколько мер по антикоррупционной тематике — мы их будем выполнять, будем возобновлять электронное декларирование в условиях войны с определенным ограничением доступа к информации, конечно, но это решение будет принято», — сказала она.

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Стефанишина подчеркнула, что законопроект будет рассмотрен в июне и декларации будут возобновлены в полном объеме, так как это было до 24 февраля 2022 года.

«Будут внесены изменения в законодательство, устанавливающие административную и уголовную ответственность, то есть лишения свободы на 5 лет не будет, если ты совершил техническую ошибку в декларации; если ты скрыл 5 квартир в Киеве, тогда — да», — объяснила вице-премьер.

Она также отметила, что еще продолжаются дискуссии по поводу публичности декларации и ожидается, что в период действия военного положения реестр не будет публичным, но декларанты могут принимать индивидуальное решение об обнародовании декларации.

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Напомним, в мае 2022 года в Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили, что должностным лицам во время действия военного положения подавать декларации не обязательно.

На рассмотрении в парламенте находится законопроект № 8071, возобновляющий процесс подачи и проверки электронных деклараций.

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Укрінформ По материалам:

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