Депутаты освободили беженцев от необходимости декларировать полученную за границей помощь — Finance.ua

Депутаты освободили беженцев от необходимости декларировать полученную за границей помощь Сегодня 17:02 — Казна и Политика

Депутаты освободили беженцев от необходимости декларировать полученную за границей помощь

Верховная Рада поддержала законопроект, позволяющий освободить украинских беженцев от обязанности декларировать доходы, если они получали финансовую помощь за границей.

Соответствующее решение было принято во вторник, 11 апреля, сообщил народный депутат Даниил Гетманцев

Он отметил, что такая норма была заложена в законопроект 7632, принятый за основу еще осенью прошлого года.

Также законом окончательно исправлена коллизия, которая касалась перечня оккупированных территорий.

«Соответствующий перечень, утвержденный Минреинтеграциии, будет применяться налоговой в полном объеме», — сообщил Гетманцев.

Справка Finance.ua:

в Верховной Раде активно обсуждается возможность возобновления е-декларирования до окончания военного положения, поскольку ничего не мешает должностным лицам подавать декларации;

ранее сообщалось, что украинцы, которые находятся за границей под статусом временной защиты и оформили по крайней мере одну выплату от международных благотворительных организаций или правительств, обязаны задекларировать ее.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

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