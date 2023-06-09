Стало известно, когда МВФ примет решение о следующем транше для Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стало известно, когда МВФ примет решение о следующем транше для Украины

Казна и Политика
49
Стало известно, когда МВФ примет решение о следующем транше для Украины
Стало известно, когда МВФ примет решение о следующем транше для Украины
Заседание Исполнительного совета МВФ по результатам первого пересмотра программы EFF для Украины и принятие решения о выделении следующего транша запланировано на конец июня.
Об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникации МВФ Джулия Козак.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
«Все количественные критерии эффективности к концу апреля и структурные контрольные показатели к концу мая были выполнены. И это открывает путь к рассмотрению Исполнительным советом, которое предварительно запланировано на конец июня», — отметила представитель Фонда.
Она напомнила, что это открывает возможность выделить Украине следующий транш по текущей программе EFF в размере около 900 млн долларов.
Читайте также
Козак также подчеркнула, что украинская экономика продолжает демонстрировать чрезвычайную стойкость. И, по крайней мере, до последней трагедии, связанной с подрывом Каховской ГЭС, динамика указывала на постепенное восстановление украинской экономики в 2023 году.
Напомним, в конце марта МВФ одобрил программу расширенного финансирования EFF для Украины в размере 15,6 млрд долл., рассчитанную на 48 месяцев.
Читайте также
Первый пересмотр программы EFF для Украины проходил в мае в Вене.
30 мая МВФ и украинские власти заявили о достижении соглашения на уровне персонала относительно успешного проведения этого пересмотра и принятия обновленного пакета мер экономической и финансовой политики в рамках программы EFF.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.