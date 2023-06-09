Стало известно, когда МВФ примет решение о следующем транше для Украины — Finance.ua

Стало известно, когда МВФ примет решение о следующем транше для Украины Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Стало известно, когда МВФ примет решение о следующем транше для Украины

Заседание Исполнительного совета МВФ по результатам первого пересмотра программы EFF для Украины и принятие решения о выделении следующего транша запланировано на конец июня.

Об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникации МВФ Джулия Козак.

«Все количественные критерии эффективности к концу апреля и структурные контрольные показатели к концу мая были выполнены. И это открывает путь к рассмотрению Исполнительным советом, которое предварительно запланировано на конец июня», — отметила представитель Фонда.

Она напомнила, что это открывает возможность выделить Украине следующий транш по текущей программе EFF в размере около 900 млн долларов.

Козак также подчеркнула, что украинская экономика продолжает демонстрировать чрезвычайную стойкость. И, по крайней мере, до последней трагедии, связанной с подрывом Каховской ГЭС, динамика указывала на постепенное восстановление украинской экономики в 2023 году.

Напомним, в конце марта МВФ одобрил программу расширенного финансирования EFF для Украины в размере 15,6 млрд долл., рассчитанную на 48 месяцев.

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Первый пересмотр программы EFF для Украины проходил в мае в Вене.

30 мая МВФ и украинские власти заявили о достижении соглашения на уровне персонала относительно успешного проведения этого пересмотра и принятия обновленного пакета мер экономической и финансовой политики в рамках программы EFF.

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Укрінформ По материалам:

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