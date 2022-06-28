США установят пошлину до 35% на российские товары — Finance.ua

США установят пошлину до 35% на российские товары Сегодня 15:32 — Мир

США установят пошлину до 35% на российские товары

Президент США Джо Байден повысил пошлины на некоторые товары из россии, которые до сих пор разрешено ввозить в США. Тарифы местами повысят до 35%.

Об этом сообщается на сайте Белого дома. Информацию также уточнил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Отмечается, что США будут осуществлять мониторинг имплементации указанных таможенных ставок и могут принять решение по их пересмотру.

«Повышение ставки пошлины... до 35 процентов адвалорной пошлины на некоторые другие продукты российской федерации, импорт которых не запрещен, оправдан и отвечает внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов», — говорится в распоряжении.

Отмечается, что перечень товаров, на которые будет распространяться распоряжение, определен приложением к нему — в то же время сам перечень пока не опубликован.

Кроме того, страна оставляет за собой возможность изменять это решение в будущем: «Соединенные Штаты будут следить за исполнением возросших обязанностей, и я [президент Байден] могу пересмотреть это решение, если будет необходимо».

Изменения вступают в силу в 01:01 ET в день, следующий за тридцатым после даты объявления.

Ермак напомнил, что по итогам саммита G7 была достигнута договоренность, что деньги от повышения пошлины на российский экспорт будут переданы Украине.

«Таким образом россию заставят платить за войну», — сообщил глава ОП.

Лидеры стран Большой семерки накануне обнародовали совместное заявление о поддержке Украины. Страны, в частности, договорились изучить возможности направить Украине доходы от пошлин на российские товары.

Фінансовий клуб По материалам:

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