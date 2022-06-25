Импортные пошлины и НДС возвращаются: в Минэкономики оценили, сколько это принесет бюджету — Finance.ua
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Импортные пошлины и НДС возвращаются: в Минэкономики оценили, сколько это принесет бюджету

Казна и Политика
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В Министерстве экономики подсчитали, что возвращение пошлины и налога на добавленную стоимость на импортные товары увеличит ежемесячные доходы бюджета на 3,5 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
«По оценкам Министерства экономики, они [доходы бюджета] увеличатся на 3,5 млрд грн. Это будет способствовать уменьшению объемов финансирования дефицита бюджета со стороны Национального банка, а соответственно — снижению девальвационного давления», — объясняют в НБУ.
Там напомнили, что с 1 июля возвращаются отмененные в начале полномасштабного вторжения пошлины и НДС на импортные товары и растаможку автомобилей.
Регулятор считает, что принятие закона также создает основания для отмены перечня товаров критического импорта. Он был создан, чтобы сдержать отток валюты за границу в условиях войны — фактически действовал запрет импорта всех товаров за исключением тех, которые содержались в этом перечне.
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Однако список товаров критического импорта пересматривался в сторону увеличения 18 раз, поскольку в этом нуждался украинский бизнес, который возобновлял производство.
«Сегодня список товаров критического импорта содержит около 90% всех товарных категорий», — объясняют в НБУ.
«Экономика развивается и требует все больше импортных товаров и сырья. После того, как Нацбанк устранит ограничения на покупку и перевод иностранной валюты за границу для покупки товаров критического импорта, правительство со своей стороны отменит постановление о перечне товаров критического импорта», — заявила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.
По материалам:
Finance.ua
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