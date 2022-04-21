США упростили въезд для беженцев из Украины — Finance.ua

США упростили въезд для беженцев из Украины

Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Администрация президента США Джо Байдена объявила о новой программе под названием «Единство для Украины». Она обеспечит упрощенный процесс для украинцев, желающих приехать в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает CNN.

Этот шаг — часть обязательства Байдена принять до 100 тысяч беженцев из Украины и призван заинтересовать украинцев приехать в США.

Представители администрации заявили, что многие украинцы по-прежнему планируют остаться в Европе.

Программа потребует от украинцев, желающих въехать в США, гарантий от гражданина США или организаций по переселению и некоммерческих организаций.

Чтобы иметь право на участие в программе, людям придется пройти жесткую проверку и проверку безопасности, включая биографический и биометрический контроль, пройти вакцинацию и выполнить другие требования здравоохранения, включая получение вакцины против COVID-19. Украинцы также должны проживать в Украине на 11 февраля.

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