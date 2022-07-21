США удалось вернуть часть похищенных корейскими хакерами криптовалютных средств — Finance.ua
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США удалось вернуть часть похищенных корейскими хакерами криптовалютных средств

Финтех и Карты
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Минюст США конфисковал и вернул похищенные корейскими хакерами криптовалютные средства — примерно $500 000.
Как сообщили представители Минюста США, правоохранительные органы отследили платеж на сумму $100 000 в биткоинах, отправленный больницей Канзаса для северокорейской хакерской группы — все для того, чтобы восстановить утраченный из-за кибератаки доступ к системе больницы. Похожая ситуация произошла в Колорадо, где медицинское учреждение перевело мошенникам $120 000 в BTC. В общей сложности было выявлено несколько идентичных случаев, общей суммой потерь примерно $500 000.
«Крипто-преступники постоянно расширяют границы, чтобы найти новые способы требовать деньги от жертв, вынуждая их платить огромные суммы для восстановления контроля над компьютерными системами целых учреждений», — поделился собственной точкой зрения прокурор округа Канзас Дастон Слинкар.
В Минюсте США призывают жертв кибератак сразу обращаться в правоохранительные органы, ведь в таком случае есть больше шансов «быстро проследить потерянные средства, вернуть их обратно и предотвратить следующие атаки».
По материалам:
internetua.com
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