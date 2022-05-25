США решили лишить рф возможности обслуживать ее суверенный долг — Finance.ua
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США решили лишить рф возможности обслуживать ее суверенный долг

Сегодня 10:19Мир
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США решили лишить рф возможности обслуживать ее суверенный долгСША решили лишить рф возможности обслуживать ее суверенный долг
Соединенные Штаты не будут продлевать ключевую лицензию, срок действия которой истекает в среду и которая позволяла россии производить выплаты американским владельцам облигаций, что может приблизить москву к дефолту.
Об этом сообщает Reuters.
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Министерство финансов США сообщило во вторник, что не будет продлевать лицензию, срок действия которой истекает в 12:01 по местному времени (04:01 по Гринвичу) в среду.
Эта лицензия позволяла россии в условиях санкций проводить платежи по своему суверенному долгу гражданам США.
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Отказ позволил Москве продолжать выплачивать проценты и основную сумму и предотвратить дефолт по своему государственному долгу.
Как сообщалось, власти США рассматривают это ограничение как усиление финансового давления на рф, последствия которого будут для российской экономики более разрушительными.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українська правда
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