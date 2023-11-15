США присоединились к декларации об ответственном использовании ИИ в военных целях — Госдеп Сегодня 03:43 — Технологии&Авто

США присоединились к декларации об ответственном использовании ИИ в военных целях — Госдеп

Соединенные Штаты присоединились к 45 странам Европы, Северной Америки, Африки и других регионов мира, которые одобрили Политическую декларацию об ответственном использовании искусственного интеллекта (ИИ) и автономности в военных целях.

Об этом сообщает Госдепартамент США.

«Эта новаторская инициатива содержит десять конкретных мер по ответственному развитию и применению в военной сфере ИИ и автономности», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что декларация создает основу для продолжения диалога между государствами по ответственному использованию военными полного спектра приложений ИИ.

В США назвали это важным шагом для создания международной системы ответственности. В то же время в Вашингтоне выразили намерение сотрудничать с другими государствами, которые поддерживают эту инициативу.

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К декларации присоединились правительства Австралии, Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Армении, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Косово, Латвии, Литвы, Либерии, Ливии, Люксембурга, Малави, Мальты, Марокко, Нидерландов, Германии, Северной Македонии, Португалии, Республики Корея, Румынии, Сан-Марино, Сингапура, Словакии, Словении, Соединенного Королевства, Турции, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Черногории, Швеции и Японии.

Укрінформ По материалам:

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