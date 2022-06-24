США предоставляют $450 млн военной помощи Украине — Finance.ua

США предоставляют $450 млн военной помощи Украине
Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового транша военной помощи в размере $450 миллионов.
Об этом заявил на брифинге спикер Белого дома.
«США объявляют о выделении нового пакета помощи в рамках нашей поддержки, чтобы помочь Украине защитить свою демократию на фоне неспровоцированной российской агрессии», — сказал он.
Пакет включает в себя оружие и оборудование, включая новые реактивные системы залпового огня HIMARS и десятки тысяч дополнительных боеприпасов для артиллерии, которая уже была предоставлена.
Также будут предоставлены патрульные катера для защиты побережья и внутренних вод.
В Белом доме напомнили, что с начала российского вторжения предоставили Украине безопасностную помощь на сумму $6,1 млрд.
Реактивные системы залпового огня HIMARS анонсировали в рамках пакета помощи от США на 700 млн долларов в начале июня. Изначально планировали предоставить четыре системы.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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