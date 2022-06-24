США предоставляют $450 млн военной помощи Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США предоставляют $450 млн военной помощи Украине

Казна и Политика
157
США предоставляют $450 млн военной помощи Украине
США предоставляют $450 млн военной помощи Украине
Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового транша военной помощи в размере $450 миллионов.
Об этом заявил на брифинге спикер Белого дома.
«США объявляют о выделении нового пакета помощи в рамках нашей поддержки, чтобы помочь Украине защитить свою демократию на фоне неспровоцированной российской агрессии», — сказал он.
Пакет включает в себя оружие и оборудование, включая новые реактивные системы залпового огня HIMARS и десятки тысяч дополнительных боеприпасов для артиллерии, которая уже была предоставлена.
Также будут предоставлены патрульные катера для защиты побережья и внутренних вод.
В Белом доме напомнили, что с начала российского вторжения предоставили Украине безопасностную помощь на сумму $6,1 млрд.
Реактивные системы залпового огня HIMARS анонсировали в рамках пакета помощи от США на 700 млн долларов в начале июня. Изначально планировали предоставить четыре системы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.