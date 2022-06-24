США предоставляют $450 млн военной помощи Украине — Finance.ua

США предоставляют $450 млн военной помощи Украине Сегодня 09:46 — Казна и Политика

США предоставляют $450 млн военной помощи Украине

Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового транша военной помощи в размере $450 миллионов.

Об этом заявил на брифинге спикер Белого дома.

«США объявляют о выделении нового пакета помощи в рамках нашей поддержки, чтобы помочь Украине защитить свою демократию на фоне неспровоцированной российской агрессии», — сказал он.

Пакет включает в себя оружие и оборудование, включая новые реактивные системы залпового огня HIMARS и десятки тысяч дополнительных боеприпасов для артиллерии, которая уже была предоставлена.

Также будут предоставлены патрульные катера для защиты побережья и внутренних вод.

В Белом доме напомнили, что с начала российского вторжения предоставили Украине безопасностную помощь на сумму $6,1 млрд.

Реактивные системы залпового огня HIMARS анонсировали в рамках пакета помощи от США на 700 млн долларов в начале июня. Изначально планировали предоставить четыре системы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.