США повысили пошлину на импорт из Китая до рекордных 104% и углубили спад рынков — Finance.ua
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США повысили пошлину на импорт из Китая до рекордных 104% и углубили спад рынков

Мир
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США повысили пошлину на импорт из Китая до рекордных 104% и углубили спад рынков
США повысили пошлину на импорт из Китая до рекордных 104% и углубили спад рынков
С 9 апреля США ввели новые, значительные пошлины на импорт из Китая — минимум 104%.
Этот эскалационный шаг является частью политики президента США Дональда Трампа, направленной на решение Китая ввести пошлину в 34% на американские товары.
Новое повышение пошлин предусматривает 50% дополнительного сбора на китайские товары к действующим 54%, поскольку Китай не поддался давлению Трампа и не отменил свои торговые контрмеры.
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По словам пресс-секретаря Белого дома Каролины Левитт, Трамп не готов к переговорам с Китаем, поскольку считает, что Пекин не проявляет желания к заключению выгодного соглашения. Она отметила, что США будут идти на переговоры только со странами, готовыми заключать индивидуальные соглашения.
Это резкое увеличение пошлин имеет серьезные последствия для экономики США, поскольку Китай является вторым по величине поставщиком товаров в страну. Рост пошлин, в частности, повлияет на цены на потребительские товары, такие как смартфоны, компьютеры и игрушки.
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Фондовые рынки США отреагировали на новость негативно, резко снизившись после утреннего роста. Индекс Dow Jones упал на 0,84%, S&P 500 — на 1,57%, Nasdaq — на 2,15%.
Капитализация крипторынка упала на 2,77% (до $2,44 трлн), а стоимость биткоина — на 2,44% (до $77 тыс.).
Нефть марки WTI упала на 4,12% до $58,2 за баррель, марки Brent — ​​на 4,16% до $61,54. Это минимум за последние четыре года.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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