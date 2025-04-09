США повысили пошлину на импорт из Китая до рекордных 104% и углубили спад рынков — Finance.ua

США повысили пошлину на импорт из Китая до рекордных 104% и углубили спад рынков Сегодня 10:00 — Мир

США повысили пошлину на импорт из Китая до рекордных 104% и углубили спад рынков

С 9 апреля США ввели новые, значительные пошлины на импорт из Китая — минимум 104%.

Этот эскалационный шаг является частью политики президента США Дональда Трампа, направленной на решение Китая ввести пошлину в 34% на американские товары.

Новое повышение пошлин предусматривает 50% дополнительного сбора на китайские товары к действующим 54%, поскольку Китай не поддался давлению Трампа и не отменил свои торговые контрмеры.

Читайте также Глава JPMorgan спрогнозировал последствия пошлин Трампа

По словам пресс-секретаря Белого дома Каролины Левитт, Трамп не готов к переговорам с Китаем, поскольку считает, что Пекин не проявляет желания к заключению выгодного соглашения. Она отметила, что США будут идти на переговоры только со странами, готовыми заключать индивидуальные соглашения.

Это резкое увеличение пошлин имеет серьезные последствия для экономики США, поскольку Китай является вторым по величине поставщиком товаров в страну. Рост пошлин, в частности, повлияет на цены на потребительские товары, такие как смартфоны, компьютеры и игрушки.

Фондовые рынки США отреагировали на новость негативно, резко снизившись после утреннего роста. Индекс Dow Jones упал на 0,84%, S&P 500 — на 1,57%, Nasdaq — на 2,15%.

Капитализация крипторынка упала на 2,77% (до $2,44 трлн), а стоимость биткоина — на 2,44% (до $77 тыс.).

Нефть марки WTI упала на 4,12% до $58,2 за баррель, марки Brent — ​​на 4,16% до $61,54. Это минимум за последние четыре года.

Помогите нам сделать контент еще более полезным для вас! Finance.ua создал небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и интересы при создании материалов. Это займет всего несколько минут, но позволит улучшить наши тексты.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.