США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда — Finance.ua

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда Сегодня 11:00 — Казна и Политика

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда

Соединенные Штаты во вторник объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в размере 250 миллионов долларов, в который входят боеприпасы, техника, запчасти и обучение.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, которое имеет ся в распоряжении «Европейской правды».

В новый пакет входят ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, снаряды для HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, оборудование для разминирования, Javelin и другие противотанковые системы и ракеты.

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Также в заявлении Блинкена упомянуты более трех миллионов боеприпасов к стрелковому оружию, кареты скорой помощи, взрывные боеприпасы для устранения препятствий, а также запасные части, финансирование услуг, обучение и транспортировка.

Госсекретарь США не уточняет, но, вероятно, новый пакет помощи будет предоставляться по механизму Presidental Drawdown Authority — то есть из запасов американской армии, что ускорит поставки в Украину.

В последний пакет помощи на сумму 200 миллионов долларов, объявленный США 14 августа, вошли боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и средства разминирования.

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Общая сумма военной помощи США в Украине с начала полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года составляет около 44 миллиардов долларов.

Президент Владимир Зеленский в соцсети X поблагодарил США за новый пакет военной помощи. «Благодарен всему американскому народу, Конгрессу и лично президенту Джозефу Байдену за новый пакет оборонной помощи Украине. Артиллерия, ракеты, боеприпасы для „Хаймарсов“, оборудование для разминирования — то, в чем нуждаются наши воины. Свобода нуждается в защите, и эта защита крепнет», — написал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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