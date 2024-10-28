США могут запретить популярную криптовалюту USDT, — WSJ — Finance.ua
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США могут запретить популярную криптовалюту USDT, — WSJ

Криптовалюта
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США могут запретить популярную криптовалюту USDT, — WSJ
США могут запретить популярную криптовалюту USDT, — WSJ
Министерство юстиции США начало расследование в отношении компании Tether, выпускающей криптовалюту USDT. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).
По информации издания, американская прокуратура Манхэттена пытается выяснить, использовали ли USDT для незаконной деятельности — торговли наркотиками, хакерских атак, финансирования терроризма и обхода санкций.
Если подтвердится, что эту криптовалюту использовали террористические организации (включая ХАМАС) или российские торговцы оружием, Министерство юстиции США может наложить санкции на компанию. В этом случае американским компаниям запретят сотрудничать с Tether.
В ответ на публикацию WSJ компания Tether опубликовала официальное заявление:
«Материал журналистов о расследовании не имеет ничего общего с действительностью, а указанные в нем факты базируются на слухах и сомнительных источниках. Со стороны WSJ крайне безответственно писать статьи с безрассудными обвинениями с такой уверенностью, когда ни один орган власти не подтвердил эти слухи официально и не названы никакие источники».
Tether также отметила, что WSJ намеренно скрыла факты сотрудничества компании с правоохранительными органами и блокирование кошельков злоумышленников. Компания назвала возмутительными все предположения авторов статьи о помощи преступникам.
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По материалам:
noworries
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