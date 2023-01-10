США имеют подтвержденный и надежный план помощи Украине на 2023 год — Белый дом Сегодня 14:27 — Казна и Политика

США имеют подтвержденный и надежный план помощи Украине на 2023 год — Белый дом

США имеют подтвержденный и надежный план финансирования необходимой Украине безопасности, экономической, гуманитарной и энергетической помощи практически на весь 2023 год.

Об этом сказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, комментируя возможные разногласия в Конгрессе относительно поддержки Украины, передает Голос Америки.

Салливан подчеркнул, что американцы в большинстве своем поддерживают Украину, а политики, как республиканцы, так и демократы, опираются на эту поддержку. Поэтому разговоры о том, что есть глубокие разногласия по этому вопросу — неуместны, заявил он.

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В частности, Салливан обратил внимание на публикацию Кондолизы Райз, известной представительницы Республиканской партии, и экс-министра обороны США Роберта М. Гейтса, который при президентстве республиканца Буша возглавлял Пентагон, в The Washington Post. Политики выступили с призывом немедленно увеличить поддержку для Украины.

Салливан напомнил, что Конгресс США принял и президент США Джо Байден подписал закон о бюджете страны на 2023 год с почти 45 млрд долларов помощи Украине включительно.

«Это деньги, которые были ассигнованы. Мы начинаем их выделять, и я не вижу никаких признаков того, чтобы эти деньги уменьшали или забирали. Итак, наша способность предоставлять ресурсы, чтобы поддержать Украину, подтверждена и непоколебима на протяжении всего 2023 года», — сказал Салливан.

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Напомним, 17 ноября представители ультраправого крыла Республиканской партии во главе с конгрессвумен Марджори Тейлор Грин объявили намерение бороться в Палате представителей за прекращение военной помощи Украине со стороны США.

На пресс-конференции Грин заявила, что инициировала голосование за резолюцию, которая потребует от администрации Байдена полного отчета о помощи, которую США уже предоставили Украине. Однако это предложение не нашло поддержки среди руководства республиканцев.

В то же время ультраправые республиканцы активно ссылались на предыдущее обещание лидера Республиканской партии в Палате представителей Кевина Маккарти больше не давать Украине «пустых чеков», хотя впоследствии сам Маккарти объяснил, что он просто хотел бы обеспечить более тщательный надзор за любыми федеральными расходами.

Принятие законопроекта о направлении $45 млрд на помощь Украине в защите от россии произошло через два дня после того, как президент Зеленский выступил перед Конгрессом США. Это больше, чем просил президент США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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