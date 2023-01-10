США имеют подтвержденный и надежный план помощи Украине на 2023 год — Белый дом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США имеют подтвержденный и надежный план помощи Украине на 2023 год — Белый дом

Казна и Политика
13
США имеют подтвержденный и надежный план помощи Украине на 2023 год — Белый дом
США имеют подтвержденный и надежный план помощи Украине на 2023 год — Белый дом
США имеют подтвержденный и надежный план финансирования необходимой Украине безопасности, экономической, гуманитарной и энергетической помощи практически на весь 2023 год.
Об этом сказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, комментируя возможные разногласия в Конгрессе относительно поддержки Украины, передает Голос Америки.
Салливан подчеркнул, что американцы в большинстве своем поддерживают Украину, а политики, как республиканцы, так и демократы, опираются на эту поддержку. Поэтому разговоры о том, что есть глубокие разногласия по этому вопросу — неуместны, заявил он.
Читайте также
В частности, Салливан обратил внимание на публикацию Кондолизы Райз, известной представительницы Республиканской партии, и экс-министра обороны США Роберта М. Гейтса, который при президентстве республиканца Буша возглавлял Пентагон, в The Washington Post. Политики выступили с призывом немедленно увеличить поддержку для Украины.
Салливан напомнил, что Конгресс США принял и президент США Джо Байден подписал закон о бюджете страны на 2023 год с почти 45 млрд долларов помощи Украине включительно.
«Это деньги, которые были ассигнованы. Мы начинаем их выделять, и я не вижу никаких признаков того, чтобы эти деньги уменьшали или забирали. Итак, наша способность предоставлять ресурсы, чтобы поддержать Украину, подтверждена и непоколебима на протяжении всего 2023 года», — сказал Салливан.
Читайте также
Напомним, 17 ноября представители ультраправого крыла Республиканской партии во главе с конгрессвумен Марджори Тейлор Грин объявили намерение бороться в Палате представителей за прекращение военной помощи Украине со стороны США.
На пресс-конференции Грин заявила, что инициировала голосование за резолюцию, которая потребует от администрации Байдена полного отчета о помощи, которую США уже предоставили Украине. Однако это предложение не нашло поддержки среди руководства республиканцев.
Место для вашей рекламы
В то же время ультраправые республиканцы активно ссылались на предыдущее обещание лидера Республиканской партии в Палате представителей Кевина Маккарти больше не давать Украине «пустых чеков», хотя впоследствии сам Маккарти объяснил, что он просто хотел бы обеспечить более тщательный надзор за любыми федеральными расходами.
Принятие законопроекта о направлении $45 млрд на помощь Украине в защите от россии произошло через два дня после того, как президент Зеленский выступил перед Конгрессом США. Это больше, чем просил президент США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.