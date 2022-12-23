Конгресс США поддержал конфискацию активов рф в пользу Украины — Finance.ua

Конгресс США поддержал конфискацию активов рф в пользу Украины Сегодня 11:46 — Казна и Политика

Конгресс США поддержал конфискацию активов рф в пользу Украины

Сенат США в четверг утвердил поправку сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма в закон о финансировании американского правительства о конфискации активов российских олигархов и их передаче в пользу Украины.

Об этом сообщает CNN

«Эта поправка позволит министерству юстиции через государственного секретаря передать средства, полученные от арестованных активов олигархов или других попавших под санкции субъектов, народу Украины», — прокомментировал Грэм.

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Он добавил, что его инициатива «будет настоящей находкой для многострадального народа Украины» и позволит «облегчить бремя американских налогоплательщиков».

Соответствующая поправка была внесена двухпартийной группой сенаторов во главе с демократом Майклом Беннетом и республиканцем Линдси Грэмом в начале октября.

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своем проекте сенаторы предлагали наделить президента США чрезвычайными полномочиями по этому поводу и ввести новые процедуры, позволяющие конфисковать активы, приобретенные преступным путем, и направлять их на помощь Украине сроком на три года до 2025-го.

Также они предусматривают и судебные гарантии уважительного отношения к праву собственности, чтобы избежать обвинений в произволе: уведомление собственника имущества и возможность пересмотра решения в судебном порядке, включая апелляцию.

Отметим, что поправка содержится в законе о бюджетном финансировании на 2023 год, содержащем пакет помощи Украине и союзникам США в объеме почти 45 миллиардов долларов.



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Українська правда По материалам:

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