Конгресс США поддержал конфискацию активов рф в пользу Украины — Finance.ua

Конгресс США поддержал конфискацию активов рф в пользу Украины
Сенат США в четверг утвердил поправку сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма в закон о финансировании американского правительства о конфискации активов российских олигархов и их передаче в пользу Украины.
Об этом сообщает CNN.
«Эта поправка позволит министерству юстиции через государственного секретаря передать средства, полученные от арестованных активов олигархов или других попавших под санкции субъектов, народу Украины», — прокомментировал Грэм.
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Он добавил, что его инициатива «будет настоящей находкой для многострадального народа Украины» и позволит «облегчить бремя американских налогоплательщиков».
Соответствующая поправка была внесена двухпартийной группой сенаторов во главе с демократом Майклом Беннетом и республиканцем Линдси Грэмом в начале октября.
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В своем проекте сенаторы предлагали наделить президента США чрезвычайными полномочиями по этому поводу и ввести новые процедуры, позволяющие конфисковать активы, приобретенные преступным путем, и направлять их на помощь Украине сроком на три года до 2025-го.
Также они предусматривают и судебные гарантии уважительного отношения к праву собственности, чтобы избежать обвинений в произволе: уведомление собственника имущества и возможность пересмотра решения в судебном порядке, включая апелляцию.
Отметим, что поправка содержится в законе о бюджетном финансировании на 2023 год, содержащем пакет помощи Украине и союзникам США в объеме почти 45 миллиардов долларов.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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