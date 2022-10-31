Чехия имеет идеи относительно конфискации российских активов для их передачи Украине — Шмыгаль Сегодня 22:02 — Казна и Политика

Во время совместного заседания правительств Украины и Чехии, состоявшегося в понедельник в Киеве, украинское правительство услышало от коллег идеи относительно конфискации российского имущества, замороженного в Чехии.

Как сообщает корреспондент «Европейской правды», об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции со своим чешским коллегой Петром Фиалой.

По словам главы украинского правительства, Чехия доказала готовность проактивно помогать Украине, в том числе предлагает идеи о новых санкциях против рф, а также о компенсации потерь Украины.

«Мы сегодня также затронули вопросы конфискации замороженных российских активов и благодарны правительству Чехии за то, что у Чехии нет страха озвучивать предложения по конфискации таких активов для компенсации тех разрушений, которые россия наносит в Украине», — заявил он.

Денис Шмыгаль также заявил, что правительство Чехии также «поддержало создание международного трибунала для осуждения (за преступление) военной агрессии со стороны россии военно-политического руководства российской федерации — за преступные приказы, за преступную войну, которую они начали и продолжают».

Європейська правда По материалам:

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