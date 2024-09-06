США, ЕС и несколько других стран подписали первый международный договор по ИИ — Finance.ua

США, ЕС и несколько других стран подписали первый международный договор по ИИ Сегодня 19:15 — Мир

США, ЕС и несколько других стран подписали первый международный договор по ИИ

Андорра, Грузия, Исландия, Норвегия, Молдова, Сан-Марино, Великобритания, а также Израиль, США и ЕС подписали Рамочную конвенцию об искусственном интеллекте.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Совета Европы.

Рамочная конвенция Совета Европы об искусственном интеллекте была открыта для подписания во время конференции министров юстиции Совета Европы в Вильнюсе.

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Отмечается, что это первый международный юридически обязывающий документ, направленный на обеспечение того, чтобы использование систем ИИ в полной мере соответствовало правам человека, демократии и верховенству закона.

Согласно пресс-релизу, договор обеспечивает правовую основу, охватывающую весь жизненный цикл систем ИИ. Он способствует прогрессу и инновациям в области ИИ, одновременно управляя рисками, которые они могут представлять для прав человека, демократии и верховенства закона. Чтобы выдержать испытание временем, он технологически нейтрален.

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«Мы должны обеспечить, чтобы развитие искусственного интеллекта соответствовало нашим стандартам, а не подрывало их. Рамочная конвенция должна обеспечить именно это», — заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Она добавила, что это также сильный и сбалансированный текст, являющийся результатом открытого и инклюзивного подхода, на основе которого он был составлен и обеспечил использование в нем многосторонних и экспертных точек зрения.

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«Рамочная конвенция является открытым договором с потенциально глобальным охватом. Я надеюсь, что это будут первые из многих подписей, и что за ними скоро последуют ратификации, чтобы договор мог вступить в действие как можно быстрее», — подчеркнула Пейчинович-Бурич.

Рамочная конвенция была принята комитетом министров Совета Европы 17 мая 2024 года.

Договор вступит в силу в первый день месяца, следующего за истечением трехмесячного периода после даты, когда его ратифицировали пять стран, в том числе не менее трех государств-членов Совета Европы. Страны со всего мира будут иметь право присоединиться к нему и взять на себя обязательство соблюдать его положения.

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