OpenAI разрешила компаниям кастомизировать свою мощную модель искусственного интеллекта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

OpenAI разрешила компаниям кастомизировать свою мощную модель искусственного интеллекта

Технологии&Авто
18
OpenAI разрешила компаниям кастомизировать свою мощную модель искусственного интеллекта
OpenAI разрешила компаниям кастомизировать свою мощную модель искусственного интеллекта
OpenAI разрешила корпоративным клиентам использовать данные своих компаний для настройки модели искусственного интеллекта GPT-4o.
Об этом сообщает Bloomberg.
Возможность кастомизации позволяет обучать существующие модели ИИ благодаря дополнительной информации об определенном типе задач. Например, компания, производящая скейтборды, может доработать ИИ-модель, чтобы ее можно было использовать в качестве чат-бота для обслуживания клиентов.
Эта возможность является новой для флагманской модели OpenAI — раньше такая настройка не была доступна ни GPT-4o, ни GPT-4. Однако компания позволяла пользователям настраивать другие свои модели, включая GPT-4o mini — более дешевую и более упрощенную версию GPT-4o.
Для настройки модели клиенты должны загрузить свои данные на серверы OpenAI. В компании объясняют, что обучение занимает в среднем час-два.
В OpenAI также уточняют, что пользователи сперва смогут настраивать модель только с текстовыми данными, а не с изображениями или другим контентом.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.