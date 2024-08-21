OpenAI разрешила компаниям кастомизировать свою мощную модель искусственного интеллекта — Finance.ua

OpenAI разрешила компаниям кастомизировать свою мощную модель искусственного интеллекта Сегодня 17:49 — Технологии&Авто

OpenAI разрешила компаниям кастомизировать свою мощную модель искусственного интеллекта

OpenAI разрешила корпоративным клиентам использовать данные своих компаний для настройки модели искусственного интеллекта GPT-4o.

Об этом сообщает Bloomberg.

Возможность кастомизации позволяет обучать существующие модели ИИ благодаря дополнительной информации об определенном типе задач. Например, компания, производящая скейтборды, может доработать ИИ-модель, чтобы ее можно было использовать в качестве чат-бота для обслуживания клиентов.

Эта возможность является новой для флагманской модели OpenAI — раньше такая настройка не была доступна ни GPT-4o, ни GPT-4. Однако компания позволяла пользователям настраивать другие свои модели, включая GPT-4o mini — более дешевую и более упрощенную версию GPT-4o.

Для настройки модели клиенты должны загрузить свои данные на серверы OpenAI. В компании объясняют, что обучение занимает в среднем час-два.

В OpenAI также уточняют, что пользователи сперва смогут настраивать модель только с текстовыми данными, а не с изображениями или другим контентом.

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