США анонсировали новые санкции против «российской машины войны» — Finance.ua
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США анонсировали новые санкции против «российской машины войны»

Мир
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США анонсировали новые санкции против «российской машины войны»
США анонсировали новые санкции против «российской машины войны»
Белый дом анонсировал на этой неделе новый пакет санкций против российской военной машины и всех, кто способствует производству оружия в рф.
Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби.
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«Мы продолжим увеличивать давление на российскую машину войны, и на этой неделе объявим о введении эффективного комплекса новых санкций и ограничений экспортного контроля», — подчеркнул он.
По его словам, эти шаги будут сделаны во исполнение обязательств, которые лидеры G7 взяли на себя. Санкции будут нацелены на организации и сети, которые помогают рф покупать все, что ей необходимо для ведения войны в Украине.
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«В частности, это усложнит финансовым посредникам поддержку оборонно-промышленной базы россии, а также еще больше ограничит будущие доходы рф в ключевых секторах», — отметил представитель Белого дома.
Он также напомнил, что в течение последних двух с половиной лет США противостояли путину разными способами, «введя самые строгие санкции и меры экспортного контроля, которые вводились когда-либо против крупных экономик».
Кирби также упомянул об обездвиженных суверенных активах рф, чтобы лишить военную машину путина источников финансирования.
По материалам:
Espreso.tv
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