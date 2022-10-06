Срыв осенней посевной. Правительство оценило ситуацию — Finance.ua

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Срыв осенней посевной. Правительство оценило ситуацию

Аграрный рынок
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Срыв осенней посевной. Правительство оценило ситуацию
Срыв осенней посевной. Правительство оценило ситуацию
Министр аграрной политики Николай Сольский в интервью «Главкому» заявил, что посевная ведется по всей Украине, но в этом году она задерживается. В этом году задерживается и сбор урожая.
«Посевная ведется по всей Украине, но она в этом году задерживается, как и сбор урожая. Потому что у нас очень много дождей за последние несколько недель практически по всей Украине: оккупированной, деоккупированной и неоккупированной. Это все видят, это все знают», — рассказал он.
Сольский пояснил, что в текущем году будет уменьшение по результатам посева озимой пшеницы и озимого ячменя на неоккупированной территории.
«Объем посева озимого рапса примерно совпадает с прошлогодним на соответствующих территориях», — добавил министр.
Сольский отметил, что также ожидается уменьшение посевов ячменя и пшеницы.
«Это мы сможем посмотреть в октябре, но, думаю, речь идет о минусе от 20%. Это, с одной стороны, плохо, а с другой — не является проблемой, которая уже не имеет решения. Потому что те же поля фермеры планируют, если ситуация изменится, чем-нибудь другим засеять весной следующего года, то есть сезон у них не потерян. Что касается территории, которая находится под оккупацией, то мы можем пользоваться только данными, которые собираем из разных источников и систематизируем. Там посевная проходит, но в гораздо меньшем размере, чем в прошлом году по понятным причинам», — резюмировал Сольский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Главком
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