Средний возраст выхода на пенсию: эксперт объяснил, действительно ли он существенно снизился — Finance.ua

Средний возраст выхода на пенсию: эксперт объяснил, действительно ли он существенно снизился Сегодня 17:23 — Казна и Политика

Средний возраст выхода на пенсию: эксперт объяснил, действительно ли он существенно снизился

На заседании комитета Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов в апреле сообщили, что в Украине существенно снизился средний возраст выхода на пенсию. По их информации, сейчас он составляет 53,8 лет. Это объяснили увеличением количества граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию (получатели пенсии в случае потери кормильца, получатели пенсий по инвалидности, участники боевых действий и др.).

Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин объяснил, действительно ли это так, пишет «Социальная информационная платформа».

Он отметил, что на заседании была приведена статистика только за 2021 год.

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«Можно предположить, что в расчет брали всех пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном фонде, независимо от даты назначения пенсии. И это существенно искажает данные. А вот если бы провели, например, сравнительный анализ вышедших на пенсию в 2012 году и вышедших на пенсию в 2022 году, тогда бы мы действительно увидели определенную тенденцию. Совершенно очевидно, что десять лет назад люди выходили на пенсию гораздо раньше, чем сегодня», — отметил он.

Эксперт проанализировал отдельные категории пенсионеров, чтобы определить, как изменился пенсионный возраст

Пенсии по возрасту

В течение 2011−2021 годов женщинам повысили пенсионный возраст на пять лет. Теперь и женщины, и мужчины должны выходить на пенсию по возрасту при достижении 60 лет. То есть здесь был безусловный рост возраста. Также ежегодно увеличиваются требования к количеству стажа, поэтому люди выходят на пенсию в 63 или даже в 65 лет.

Лица, работавшие во вредных условиях, до сих пор имеют право досрочного ухода на пенсию и получают пенсию по возрасту на льготных условиях. Но и здесь у женщин пенсионный возраст вырос. Раньше женщины, работавшие по так называемому списку № 1, должны были выходить на пенсию в 45 лет, а по списку № 2 — в 50 лет. Сейчас такие пенсии назначаются в 50 и 55 лет соответственно, как и для мужчин. Также для назначения такого вида пенсии с 2015 года нужно иметь общий стаж на пять лет больше прежнего.

Пенсии по инвалидности

Возраст установления инвалидности совершенно непредсказуем. В то же время очевидно, что за последний год в Украине значительно увеличилось количество людей с инвалидностью в результате войны. Здесь, безусловно, нагрузка на систему социальной защиты значительно возрастает.

Пенсии по потере кормильца

Эту категорию странно учитывать, когда определяется средний возраст назначения пенсии. Она может быть назначена и ребенку, и человеку пенсионного возраста.

Пенсии по выслуге лет

Раньше на пенсию по выслуге лет люди выходили при наличии определенного количества стажа. Однако в 2015 году законодательство изменилось. Во-первых, повысили количество лет выслуги, необходимой для выхода на пенсию. Во-вторых, постановили, что такая пенсия не может назначаться раньше 55 лет. А после 2017 года ряд людей лишились права на досрочный выход на пенсию. То есть и в этом случае о снижении возраста выхода на пенсию речь не идет.

Судьи

Судьи имеют право уйти в отставку при условии, что они проработали в должности не менее 20 лет. После отставки судьям назначается ежемесячное пожизненное денежное содержание. При таких обстоятельствах судья действительно может считаться пенсионером раньше, чем достигнет 60 лет. Однако следует учитывать, что судей, получающих пожизненное денежное содержание в Украине, всего около 3,5 тысяч. Если учесть, что в Украине всего 10,7 миллиона пенсионеров, то такое количество судей по общей статистике пенсионного возраста влияет совсем не существенно.

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Как подытожил эксперт, проанализировав все пункты, становится ясно, что к каждому есть определенные вопросы и сомнения. При таких обстоятельствах утверждение, что «средний возраст выхода на пенсию в Украине стремительно уменьшается» неуместно.

«Как подчеркнули на заседании, такая тенденция усиливает нагрузку на солидарную систему, которая сейчас убыточна и финансируется государством. В связи с этим законодательство требует изменений, в частности, речь идет о пенсионной реформе и внедрении накопительной пенсионной системы. Однако эта тенденция сохраняется не благодаря, а вопреки. Да, еще много категорий граждан сохраняют право на досрочную пенсию. Но их становится все меньше. И вообще количество пенсионеров в последние годы существенно уменьшалось», — подчеркнул он.

При этом эксперт отметил, что реформы в любом случае нужны.

Дзеркало Тижня По материалам:

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