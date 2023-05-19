На кого рассчитана новая программа добровольных пенсионных взносов — Finance.ua

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На кого рассчитана новая программа добровольных пенсионных взносов

Личные финансы
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На кого рассчитана новая программа добровольных пенсионных взносов
На кого рассчитана новая программа добровольных пенсионных взносов
Добровольное участие граждан в общеобязательном государственном пенсионном страховании рассчитано прежде всего на тех украинцев, кто в период войны потерял официальный заработок (частично или полностью), однако имеет финансовые возможности платить взносы добровольно.
Об этом сообщает Пенсионный фонд.
«Также это хорошая возможность для тех, кто не работает, уплатив взносы — приобрести страховой стаж и в отдельных случаях — право на пенсию, а для работающих увеличить заработную плату, которая в будущем будет учитываться при исчислении пенсии, дополнительно уплатив взносы к уже оплаченным в его пользу работодателем», — говорится в сообщении.

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Уплачивать взносы можно не только за себя, но и в пользу другого человека, напоминают в Фонде.
Отмечается, что основными условиями добровольного участия есть: наличие в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования информации о лице, в пользу которого поступает взнос, и то, что оно не является пенсионером.
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По материалам:
Судебно-юридична газета
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