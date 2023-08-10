Средние цены на аренду жилья в Украине в июле (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Средние цены на аренду жилья в Украине в июле (инфографика)

Личные финансы
104
Средние цены на аренду жилья в Украине в июле (инфографика)
Средние цены на аренду жилья в Украине в июле (инфографика)
Украинский маркетплейс Dim.Ria подытожил ситуацию на рынке недвижимости и представил отчет об аренде жилья в Украине.
Количество объявлений в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях увеличилось по сравнению с июнем — на 52%. Когда в Киеве и Киевской области снизилось, соответственно, на 12% и 49%.

Цены

По состоянию на июль 2023 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице — 19 359 грн, а в области — 8 537 грн.
В столице стоимость на 11% больше, чем в июне 2023 года.
Аналитики отмечают, что в Одесской области цена однокомнатного жилья упала на 4%, но общий рост за год составил 26%.
Инфографика: Dim. Ria
Инфографика: Dim. Ria
В июле 2023 года однокомнатную квартиру в Черниговской области можно снимать за 4250 грн, это сейчас самая низкая средняя стоимость по Украине. Наблюдается спад стоимости аренды жилья на 11% по сравнению с прошлым месяцем.
Инфографика: Dim. Ria
Инфографика: Dim. Ria
Напомним, по данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в июне 2023 года составила 6230 гривен. С начала года стоимость выросла на 9,3%, что вдвое выше официальной инфляции (4,6%).
Цены на аренду жилья в Польше продолжают расти из-за потока беженцев и общей инфляции — в некоторых местах до 30% в год. Но запросы арендаторов выросли — все чаще люди ищут двух- и трехкомнатные квартиры.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.