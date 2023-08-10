Средние цены на аренду жилья в Украине в июле (инфографика) — Finance.ua

Средние цены на аренду жилья в Украине в июле (инфографика)
Украинский маркетплейс Dim.Ria подытожил ситуацию на рынке недвижимости и представил отчет об аренде жилья в Украине.
Количество объявлений в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях увеличилось по сравнению с июнем — на 52%. Когда в Киеве и Киевской области снизилось, соответственно, на 12% и 49%.
Цены
По состоянию на июль 2023 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице — 19 359 грн, а в области — 8 537 грн.
В столице стоимость на 11% больше, чем в июне 2023 года.
Аналитики отмечают, что в Одесской области цена однокомнатного жилья упала на 4%, но общий рост за год составил 26%.
В июле 2023 года однокомнатную квартиру в Черниговской области можно снимать за 4250 грн, это сейчас самая низкая средняя стоимость по Украине. Наблюдается спад стоимости аренды жилья на 11% по сравнению с прошлым месяцем.
Напомним, по данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в июне 2023 года составила 6230 гривен. С начала года стоимость выросла на 9,3%, что вдвое выше официальной инфляции (4,6%).
Цены на аренду жилья в Польше продолжают расти из-за потока беженцев и общей инфляции — в некоторых местах до 30% в год. Но запросы арендаторов выросли — все чаще люди ищут двух- и трехкомнатные квартиры.
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