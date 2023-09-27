Спецпредставитель США Прицкер выступила за использование замороженных активов рф для восстановления Украины — Finance.ua

Спецпредставитель США Прицкер выступила за использование замороженных активов рф для восстановления Украины Сегодня 15:48 — Казна и Политика

Спецпредставитель США Прицкер выступила за использование замороженных активов рф для восстановления Украины

российские суверенные активы, замороженные Западом, должны использоваться для послевоенного восстановления Украины.

Об этом сообщила специальный представитель президента США Джо Байдена по восстановлению Украины Пенни Прицкер, пишет Financial Times. Таким образом она поддержала одно из центральных требований Киева.

Западные страны заморозили суверенные активы россии на сумму $300 млрд в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в феврале прошлого года. Некоторые страны призвали использовать эти деньги для финансирования Киева как вклад в его огромные затраты на восстановление, но другие заинтересованные стороны, включая Европейский центральный банк, выразили осторожность по поводу законности и последствий такого шага.

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Прицкер заявила, что команда юристов проводит «чрезвычайную работу, чтобы понять, что можно» делать с активами.

«По сути, если бы я сказала не с юридической точки зрения, а с нравственной и моральной точки зрения, учитывая разрушения, которые россияне нанесли Украине, вы знаете, они должны внести свой вклад в восстановление Украины, — сообщила Прицкер. — С юридической точки зрения вопрос, как это сделать, находится на стадии разработки».

Она добавила, что США заморозили российские суверенные активы на сумму 8 млрд долларов, большая часть которых находится в ЕС и Японии.

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Киев уже давно призывает к созданию механизма привлечения средств как прямого вклада. В Сенат США внесен законопроект, который позволит Байдену конфисковать суверенные активы России и передать их Киеву для долгосрочного восстановления Украины. Но в верхах администраций США и ЕС есть сомнения в целесообразности такого решения, что усложняет согласование плана западными союзниками.

Эксперты ЕС встречаются в среду, 27 сентября, чтобы обсудить варианты на фоне давления со стороны некоторых членов ЕС с целью договориться о механизме перевода прибыли, включая процентные выплаты, из замороженных активов. Обсуждаемый трехэтапный план предполагает сначала обездвижить эти средства и отложить их, а затем использовать их для Украины.

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