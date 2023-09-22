Глава Минфина США поддержала план введения налога на прибыль от замороженных активов рф — Finance.ua

Глава Минфина США поддержала план введения налога на прибыль от замороженных активов рф Сегодня 13:30 — Фондовый рынок

Глава Минфина США поддержала план введения налога на прибыль от замороженных активов рф

Министр финансов США Джанет Йеллен поддержала план Европейского союза по введению налога на прибыль, полученный от замороженных российских активов, назвав его «разумным» способом помочь в финансировании восстановления Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Это видится разумным предложением», — заявила Йеллен, добавив, что США обсуждают эту идею с ЕС. Это совсем другое дело, чем конфискация активов.

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На администрацию президента США Джо Байдена оказывалось давление с целью прямого ареста средств, что, по словам Йеллен, было бы незаконным в соответствии с действующим законодательством. Юридическая служба ЕС пришла к аналогичному выводу, что привело к альтернативной идее налогообложения прибыли, полученной от замороженных средств.

Открытие возможности использования прибыли от российских средств в интересах Украины может способствовать повышению поддержки дальнейшей помощи Киеву в условиях войны. Белый дом настаивает на том, чтобы Конгресс США одобрил выделение дополнительных 24 млрд долларов на оказание помощи.

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Йеллен и другие официальные лица США рассматривают возможность одобрения этого предложения, чтобы помочь разрешить дебаты по нему в Европе, по словам человека, знакомого с этим вопросом.

Напомним, Украина вместе с международными партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в том числе государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны быть направлены на восстановление Украины. Речь идет почти о 500 млн долларов.

Среди прочего Bloomberg сообщает, что в ЕС изучают процедуру конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского Центробанка.

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