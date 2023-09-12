Поиск путей для конфискации замороженных активов рф может занять десятки лет — Finance.ua
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Поиск путей для конфискации замороженных активов рф может занять десятки лет

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Поиск путей для конфискации замороженных активов рф может занять десятки лет
Поиск путей для конфискации замороженных активов рф может занять десятки лет
В настоящее время существует сильная оппозиция и препятствия на пути конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, на преодоление которых могут уйти годы или десятки лет. Но деньги Украине нужны уже сейчас, поэтому Киев вместе с международными партнерами разрабатывает альтернативные механизмы использования российских активов для восстановления.
Об этом замглавы Офиса президента Ростислав Шурма рассказал на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, передает Интерфакс-Украина.
«Мы стали фокусироваться на краткосрочной перспективе, чтобы получить быстрый доступ к ликвидности», — отметил замглавы ОП.
По его словам, рассматривается возможность выпуска облигаций компании специального назначения, подкрепленного реестром убытков в рамках международного соглашения и замороженными активами как частичным залогом с каким-то финансовым рычагом. Он объяснил, что стоимость такого заимствования будет существенно ниже, чем если бы Украина пыталась занимать средства самостоятельно.
«Очевидно, что даже это действие потребует некоторой корректировки международного права. Но, я думаю, что гораздо проще и быстрее получить доступ, чем идти на полномасштабную конфискацию. И в то же время мы продолжим процесс нашей работы по компенсациям», — отметил Шурма.
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«Другой способ — использовать эту большую часть активов не как инструменты долга, а как трастовое страхование частных международных инвестиций», — добавил замглавы Офиса президента.
Он подчеркнул, что необходимые Украине для полномасштабного восстановления $500−700 млрд не удастся привлечь без рынков частного капитала, поскольку бюджетные ограничения и бюджетные приоритеты всех украинских партнеров оптимистично позволяют рассчитывать на 20% этой суммы в течение следующих 5−10−20 лет. Однако в нынешних условиях частный бизнес, даже самые рисковые хедж-фонды, не готовы инвестировать в Украину.
«По сути, единственное, что есть на данный момент, — это деньги партнеров или квази-партнеров, генерируемые на рынках под гарантии сложного финансового механизма. Вот на этом нам сейчас и нужно сосредоточиться и работать над инструментами, не возлагающими прямого бремени на партнеров», — отметил Шурма.
По его словам, в настоящее время разрабатываются схемы государственных страховых гарантий, в том числе с Германией и Данией, а также активное привлечение экспортно-кредитных агентств. Как объяснил заместитель главы Офиса президента, во многих проектах восстановления по меньшей мере 30−50% - это оборудование, производимое партнерами. Это Евросоюз, США и Япония, которые могли бы существенно удешевить его финансирование.
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Шурма добавил, что еще одна идея — разработка и реализация концепции, которая обеспечит относительно высокий мультипликатор на каждый доллар и евро льготных средств, которые партнеры могут предоставить Украине.
«И это ключевой момент, который нужно начать менять, и по сути одна из вещей, которую мы начали разрабатывать с BlackRock и JP Morgan», — уточнил он, говоря о Фонде развития Украины.
«Мы, очевидно, нацелены на мультипликатор 10. Но мы думаем, что на начальном этапе реалистично — три-четыре. И это первые шаги, которые нам нужно сделать, над которыми нам нужно работать, по крайней мере, чтобы начать инвестиционный процесс», — добавил Шурма.
По материалам:
Фінансовий клуб
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