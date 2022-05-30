SpaceX Илона Маска поможет криптовалютам стать более надежными — Finance.ua
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SpaceX Илона Маска поможет криптовалютам стать более надежными

30.05.2022, 00:39Финтех и Карты
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Компания SpaceX Илона Маска успешно запустила на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9 первый криптоспутник Crypto1, созданный компанией Cryptosat.
По габаритам этот спутник сравним с обычной чашкой для чая, однако он обеспечит защищенную от несанкционированного доступа платформу, с которой можно будет запускать программы на основе блокчейна и других протоколов Web3. То есть спутник шифрует входной и выходной сигналы, а с Землей общается через радиочастоты.
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Основной задачей спутника станет защита блокчейнов и web3 решений. И уровень надежности благодаря этому будет почти абсолютным. Ведь чтобы повлиять на шифрующий данные гаджет, придется отправиться в космос и добраться до спутника.
Подобное решение на основе радиочастот используют разработчики криптовалюты Dogecoin — недавно стало известно о тестировании первых транзакций без участия традиционных интернет-сетей.

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По материалам: noworries
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